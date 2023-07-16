行兇動機曝！新北男走路一拐一拐被嘲諷　趁姊夫熟睡利刀捅胸奪命

▲瑞芳命案，鑑識人員現場採證 。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢、陳韻如／新北報導

新北市瑞芳區昨（15）日發生一起人倫悲劇！65歲易姓男子持刀刺殺81歲彭姓姊夫，之後再朝自己腹部猛刺。警消獲報到場，發現彭男已沒了生命跡象，緊急將人送醫搶救，但仍宣告不治，而易男經開刀後則脫離險境。初步調查，兩人因為房子居住問題，加上易男不滿姊夫嘲諷他走路不良於行，才痛下殺手，目前全案朝殺人罪嫌偵辦。

據了解，易男本與姊姊一家同住，後來搬離住在附近，但他仍經常到姊姊家串門子，不過卻經常與姊夫因居住問題發生爭執，姊夫還會嘲諷他走路一拐一拐，上月還曾拿枴杖打他頭，他因此心生不滿起了殺心。

警方調查，易男昨日下午帶著預藏的水果刀一如往常到姊姊家，當時姊姊與姊夫各自在自己房內睡覺，姪子則睡在客廳，他見狀便直奔姊夫房間，接著直接持刀往姊夫左胸口猛刺，姊夫慘死刀下。

易男行兇後跑到客廳朝自己肚子猛刺，他當場痛得大叫，驚醒睡夢中的姊姊跟姪子，趕緊報警。警消到場後，發現現場滿是血跡，且彭男已沒了生命跡象，而易男則癱坐在客廳，趕緊將兩人送醫。

不過彭男經搶救仍宣告不治，而易男經開刀後暫時沒有生命危險，目前仍在醫院治療當中，全案目前朝殺人罪嫌偵辦中。