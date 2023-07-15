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鄰居代領全民普發抽佣3000反目　早餐店屢遭檢舉怒罵「曱甴」挨告

▲楊男的早餐店屢遭檢舉，懷疑是鄰居所為，日前兩人錄中相遇，怒罵對方「蟑螂」挨告。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲楊男的早餐店屢遭檢舉，懷疑是鄰居所為，日前兩人錄中相遇，怒罵對方「蟑螂」挨告。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區一名44歲楊姓男子，因之前為了代領全民普發現金，與鄰居39歲鄭姓男子發生糾紛，雙方因此結怨。近期楊男的早餐店屢遭檢舉，懷疑是鄭男所為，日前雙方在店門口碰面，鄭男卻拿起手機不斷錄影，引發楊男不滿，怒罵對方是「曱甴」（蟑螂台語），鄭男憤而向警方提出告訴。

據了解，楊男在永和永貞路上經營早餐店，住附近的鄭男為店內常客。上個月底，2人聊起政府全民普發現金6000元，楊男表示，自己忙於工作，沒時間去領取，鄭男提議自己幫忙代領，但必須分取一半，雙方議定由鄭男領取並拿取3000元後，楊男卻認為抽佣過多，雙方相約在店內談判。

談判過程中，鄭男用手機錄影偷錄蒐證，引發楊男不滿，動手將手機拍落，鄭男則立即提出毀損告訴，雙方因此結怨，近期楊男所經營的早餐店，又屢遭檢舉噪音、衛生以及占用騎樓，楊男就懷疑是鄭男所為。上週三（5日），雙方路中相遇，鄭男又拿出手機對楊男拍攝，雙方當街爆發口角。

楊男將過往糾紛提出，認為鄭男抽取過多的普發代領佣金，還想用檢舉讓他快點和解之前的毀損告訴，憤而怒嗆「要玩陪你玩」、「我知道你住哪」，最後還罵「曱甴」，沒想到都被鄭男用手機錄下，並向警方提出妨害名譽、妨害自由告訴。警方已傳喚楊男製作筆錄，並依法函送新北地檢署偵辦。

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