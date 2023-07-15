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返家遇死劫！北漂男騎重機自撞亡　腦漿迸出斷頸...父母聞訊淚崩

▲▼北漂男騎重機自撞慘死 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼北漂男騎黃牌重機自撞慘死 ，黃牌重機被撞成廢鐵。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市中興橋發生死亡車禍！從事機車零件業者陳男，今天上午6時許，騎著黃牌重機，準備返回三重住處時，行經三重中興橋新北環快匝道，不明原因擦撞左邊護欄，再撞向分隔島，陳男腦漿迸出，頸部、左腳嚴重骨折，救護人員到場時，已明顯死亡，陳男哥哥悲傷前往收屍，見到弟弟死狀悽慘，一度不能言語，詳細發生過程尚待釐清。

據了解，40歲陳男家住中南部，他和哥哥一同北漂打拼，陳男從事機車零件銷售業，平常業務需求，需要東奔西跑送貨，今天上午6時許，陳男結束一整天的工作，騎著黃牌重機，準備回到三重租屋處休息，未料，行經三重中興橋新北環快匝道時自撞亡！

警方調查，陳男騎著黃牌重機，不明原因先撞上左邊護欄，之後車輛失控，又再撞向分隔島。整輛重機因強烈車禍力道，全都支離破碎成為廢鐵，而陳男傷勢相當嚴重，腦漿迸出，頸部有嚴重外傷，現場血跡斑斑，左腳嚴重骨折，救護人員到場時，已明顯死亡並未送醫。

事發後，陳男哥哥接到警方訊息前往收屍，見到一同北上打拼的弟弟死狀悽慘，一度不能言語，而陳男年邁的父母親聞訊後，也趕緊北上見陳男最後一面，詳細肇事原因仍待檢警進一步相驗釐清。

▲▼北漂男騎重機自撞慘死 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼北漂男騎重機自撞慘死 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼北漂男騎重機自撞慘死 。（圖／記者戴上容翻攝）

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