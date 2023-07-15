列車集電弓連8起異常！高鐵關閉自動降弓機制測試　「無安全疑慮」

▲高鐵集電弓今年發生8起異常，採取隔離自動降弓機制測試。（資料圖／記者姜國輝攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵今年初頻傳8起集電弓異常事件，列車集電弓因不明原因自動降弓，導致無電力卡半途，為澈底找出確切原因，高鐵公司除一度採降速測試外，6月起改採取隔離(關閉)自動降弓保護機制，預計測試到9月，後續將進行分析。台灣高鐵公司表示，採隔離自動降弓為暫時性作為，並無影響安全疑慮。

高鐵今年1月到4月曾發生8起列車集電弓異常事件，列車行駛至新竹、苗栗等路段時，集電弓因不明原因半途自動降弓，導致列車無電力卡半途，待完成檢查後再重新開車，列車出現延誤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高鐵公司事後也進行檢測、更換設備，並尋求原廠派人協助找原因，今年3月更曾針對相關路段降速行駛測試，不過迄今仍尚未找到集電弓自動降弓原因。

據了解，高鐵已取消降速措施，自今年6月起改採隔離(關閉)列車自動降弓保護機制，蒐集相關監測資料，預計將測試到9月，後續將針對監測資料進行分析。知情人士指出，日本JR新幹線列車並沒有自動降弓等保護裝置和機制，高鐵採隔離測試並不會有問題。

對此，台灣高鐵公司表示，自發生集電弓異常降弓事件以來，高鐵公司內部即組成專案小組，並由車輛原廠協助進行調查。目前已完成車輛、軌道、電力等相關系統特檢作業，確認各系統皆符合安全標準。

高鐵公司說明，過往曾於特定路段試行列車降速，發現集電弓異常降弓狀況未再發生。惟為確定異常降弓之根本原因，高鐵公司擬安裝監測設備並規劃監控計畫，因此須暫時於6至9月採行隔離自動降弓之措施，迄今亦未再度發生異常狀況。

針對列車隔離自動降弓保護機制，高鐵公司強調，現階段隔離自動降弓之措施皆為配合後續監測設備裝設以及執行監測之階段性、暫時性作為，且前述過程及機制皆經原廠確認並完成嚴謹風險評估、確保營運安全無虞後實施，並無影響安全疑慮。

台灣高鐵指出，隔離自動降弓措施實施期間，列車行駛過程中若集電弓發生異常訊號，則依配套程序進行檢查，並留下紀錄進行後續追蹤；此外，列車其他系統與前述自動降弓功能各自獨立不相干涉，任何異常訊號仍將依既有作業流程進行相關處置，以確保營運安全。