停止對華獵巫！　中駐英使館譴責英議會「毒報告」

▲中國駐英國使館發言人奉勸英方停止對華「獵巫」。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

中國駐英國使館發言人昨14日就英國議會下院發表涉華報告作出回應，該回應痛批，這是一個捕風捉影、捏造事實、惡意抹黑中國的「毒報告」，奉勸英方停止對中國「獵巫」。中方立場，堅決反對，予以強烈譴責。

根據日前英國國會下議院情報與安全委員會發表報告，指出中國對英國展開全面滲透、干涉英國政治、竊取英國知識產權，試圖派人滲透英國情報。

對此，中駐英使館發言人稱，中國外交從來奉行互不干涉內政原則，沒有干涉別國內政的「基因」，更沒有干涉英國的必要。英方政客「碰瓷」中國的做法，十分可笑。

發言人表示，中國科技發展迅速，也是是世界知識產權的創造大國，也致力於保護知識產權。根據《世界知識產權指標》報告顯示，2021年中國有效專利數量排名全球第一。英方報告列舉中國竊取英國知識產權的主要領域，事實上，中國在有關領域早已領先英國，不少先進設備也出口英國。

發言人進一步說，英方報告把中國企業、公民以及華僑華人都當成「間諜」，把正常的人員交流都說成「政治滲透」，只能說明英方的報告對中國有根深蒂固的偏見，反映出對自身嚴重缺乏自信。

最後，發言人奉勸英方有關政客摒棄冷戰思維和對華偏見，停止散佈詆譭中國的謠言，停止針對中國的「獵巫」行為，停止給中英關係發展製造障礙。