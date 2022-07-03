英媒稱「有中國學生間諜」　中駐英使館：誰是全球頭號竊密大戶？

▲英媒《金融時報》稱，有中國大學生從事數字間諜工作，中駐英使館反駁（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者任以芳／綜合報導

金融時報（Financial Times）日前掌握一份中國國安官員遭外洩的彙整名單，報導稱這是中國政府背景的黑客組織，誘騙中國大學畢業生從事數字間諜活動，為北京效力。中駐英使館發言人今（3日）發佈消息稱，相關報導是對中國惡意詆毀、潑髒水，並且反問「全球頭號竊密大戶是誰，眾所周知。」

發言人指出，英媒相關報導對中國政府進行惡意詆毀，往中國學生身上潑臟水，公然違背新聞媒體公平公正客觀的職業準則，完全是一派胡言。中方對此強烈不滿和堅決反對。

發言人表示，西方一些勢力出於意識形態的偏見和政治私利，對其他國家進行無端指責和攻擊。《金融時報》跟風炒作，捕風捉影，成為美英情報機構誣蔑構陷的傳聲筒，令廣大讀者失望和不齒。





▲中駐英使館也反問西方，誰是全球竊密大戶？。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

發言人也反問，「全球頭號竊密大戶是誰，眾所周知。」長期以來，美國一方面憑借自身技術優勢肆無忌憚地對世界進行大規模、無差別竊聽竊密，一方面又以所謂國家安全為由，對其他國家進行抹黑攻擊、無理打壓，完全是賊喊抓賊。

話鋒一轉，他再舉例，《金融時報》曾於2021年10月25日報導，英國三家情報機構已與亞馬遜公司進行秘密交易，將其機密資料交給亞馬遜託管，以強化數據分析和人工智能（AI）在情報活動中的應用，讓英國情報人員更方便地分享和分析從海外獲得的海量數據。

發言人又說，中國堅決反對並依法打擊任何形式的網路攻擊和網路竊密行為，立場一貫且明確。中國也是網路竊密和攻擊的主要受害國之一。2020年，中方發起了《全球數據安全倡議》，希望有關國家積極參與與各方對話合作，共同維護國際網路安全。

最後，發言人強調，我們再次敦促《金融時報》採取客觀、理性和負責任態度，遵守職業道德，停止製造和傳播反華謠言。