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金主反擊！兒去美國讀書「2次被教召」　薪水曝光：國家級減肥營

▲▼漢光演習,陸軍特戰指揮部,國軍官兵,反空機降作戰演練,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,特戰官兵。（圖／記者李毓康攝）

▲486先生透露，兒子二度被教召，猶如是「國家級減肥營」。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

關心時事的486先生（陳延昶）日前才化身「Metoo金主」，協助性騷擾受害者請律師打官司，讓各界刮目相看。不過他曾說「支持台灣獨立」，事後被網友抓包兒子去美國，因此槓上酸民們，對此，486先生PO出兒子的教召薪俸袋，開噴反擊「我就在這裡公開嘲笑你們這群死X障！」

486先生在網站《486shop》自曝，兒子2020年退伍後，隔年1月就去美國讀書，而這期間已收到兩次部隊的教召令，兒子也完成訓練。他笑虧，台灣天氣炎熱加上嚴格課程，兒子這次整個人曬黑又結實，「真是不錯，我們都笑說是國家級減肥營！」

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486先生還說，看著兒子不叫苦，回來後能笑笑分享訓練過程，讓人感到很欣慰，甚至把薪水袋交給他媽媽。照片可見，薪俸袋明細寫著，「上等兵槍榴彈，義務役二等兵，薪俸3500元」，加上來回交通費90元，最後實領3590元。

▲▼ 。（圖／翻攝486shop）

▲兒子第二次完成教召，薪俸袋曝光了。（圖／翻攝486shop）

話鋒一轉，486先生忍不住提及「網路上有一群討厭我的白X說我不是愛台灣，怎麼兒子去美國？」

對此，486先生開噴反擊，「我就在這裡公開嘲笑你們這群死X障」，今年不光兒子8月學校開學要回美國，女兒也申請到學校的交換生，8月也要出國，「對你們這群社會底層的魯蛇X障，每當看到你們的不爽，我就覺得很有趣，有錢人的生活就是這樣平淡無味阿。」

事實上，去年8月美國眾議院議長裴洛西旋風訪台時，486先生曾發文，「我真的非常感動，我國外交跨出一大步，台灣加油，我們一步一步努力往前走，我們不畏懼中國的威脅，為了我們子孫，為了民主自由，我跟兒子願意上戰場捍衛國人捍衛國家」。

到了隔日，486先生再度發文表示，因兒子有要事須處理，必須提早離台前往美國。當時引來PTT熱議，「台獨是工作、避戰是生活」、「跑真快」、「身在美國，心在台灣，真是委屈了啊」。

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