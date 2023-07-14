運安會新主委遭爆辦公室飲酒！林信得怒斥非事實　「被人格毀滅」　

▲運安會新任主委林信得(右)與副主委許悅玲(左)遭爆辦公室飲酒，林信得怒斥非事實。（圖／運安會）

記者李姿慧／台北報導

國家運輸安全調查委員會新任主委林信得今遭媒體爆料，指7月7日與副主委許悅玲等人餐敘後，帶酒回辦公室當「酒店」續攤開趴，對此，林信得不滿表示，這根本不是事實，且是人格毀滅，他與6名委員回辦公室後根本沒喝酒，爆料內容很可笑。

運安會風波不斷，前主委楊宏智遭爆料蹺班，楊雖否認但為避免風波延燒提出請辭獲准，在主委懸缺3個月後，行政院今年5月指派前民航局副局長、運研所所長林信得出任運安會主委。

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不過《上報》今報導，林信得7月7日下午主持運安會委員會議後，前往附近蘇杭餐廳與運安會其他委員聚餐；餐廳打烊後，林信得與副主委許悅玲等人帶著威士忌洋酒轉回11樓辦公室，將辦公室當成「續攤」喝酒場所，內部人士戲稱運安會將成為「運安大酒店」。

▲運安會新任主委林信得遭爆辦公室飲酒，林信得怒斥非事實。（圖／運安會）

林信得今晚間受訪時則不滿表示，這內容根本不是事實，且完全相反，運安會樓下就是餐廳，因為委員會不少委員將於7月底卸任，其中一個委員請吃飯辦歡送會送舊，因為餐廳晚上9點多就打烊，同仁間一邊吃飯一邊討論公務，後來決定改回辦公室繼續聊並泡茶醒酒，當時在餐廳歡送沒喝完的酒就帶回來，但在辦公室內連喝都沒有喝，6名在場委員都可以作證。

林信得強調，他看到爆料內容嚇一跳，內容非常可笑，完全扭曲事實，且根本是人格毀滅，他5月底到運安會後每天公務上都很忙，全力將運安會導回正軌，未料竟遭惡意爆料，他絕對沒有回辦公室續攤喝酒。