桃園與福岡縣旅行協會簽訂MOU　招手福岡及日本遊客來桃旅行

▲桃園與福岡縣旅行協會簽訂MOU。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導



桃園市政府觀光旅遊局率桃園市旅館公會核心成員，至日本九州地區推展桃園觀光旅遊，13日在台北駐福岡經濟文化辦事處陳銘俊處長見證下，由市府觀旅局長周柏吟、桃園市旅館公會邱照進理事長與福岡縣旅行業協會真武祐一會長，共同簽訂三方觀光合作備忘錄(MOU)。

未來，將針對自由行、團體旅遊及修學旅行等客群，透過兩地政府單位、旅館業及旅行業等產業公協會間的觀光經驗分享、旅遊產品包裝及行銷宣傳等多面向合作，深化觀光旅遊交流，為桃園及福岡兩地觀光開創國際新視野。

周柏吟局長指出，今年是疫情解封後的第一年，全球的跨國旅行正在快速復甦，今年台灣人海外旅遊目的地第1名仍是日本，而日本也一直是入境台灣的旅客來源國前3名，是彼此重要的觀光夥伴，與福岡簽訂觀光交流合作備忘錄(MOU)，要讓日本旅人認識到桃園的住宿不僅便宜，且有非常方便的機場捷運，可以在40分鐘內就到達台北遊玩。

希望透過這次MOU的簽署，不僅未來雙方除了就觀光行銷資源整合、互相宣傳、包裝深度旅遊產品、安排踩線互訪及修學旅行合作外，文化、體育、美食等跨領域的合作也都值得期待。目前桃園市政府已經與日本的千葉縣、香川縣、宮崎縣等簽訂姊妹市，希望透過今天觀光導向MOU的簽訂，能作為未來兩市交流的起點，未來桃園市也能和福岡市、福岡縣深化雙方交流，有機會建立其他領域、或更全面的合作關係。

福岡縣旅行業協會會員共有103家旅行業者，在九州地區觀光旅遊上扮演重要的角色，具有相當大的影響力，會長真武祐一表示，新冠肺炎的影響之下不得不中斷台灣與日本三年間交流，但透過這次交流，未來可以有更多合作機會；主辦本次觀光交流的桃園市旅館商業同業公會會員數則有207家旅館，理事長邱照進表示，疫情造成台日每年將近有千萬人次的來往隨之中斷，對於旅行業者及旅館業者造成莫大的衝擊，希望透過這次的合作意向簽署，將產官學結合起來，發揮最大的效益。