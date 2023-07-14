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南部血庫庫存又見底　醫療用血供應亮紅燈！

▲南部地區血液庫存量僅存3天，各種血液庫存都嚴重短缺，幾乎見底。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲南部地區血液庫存量僅存3天，各種血液庫存都嚴重短缺，幾乎見底。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近日受到天候不穩定及夏季酷熱天氣的影響，民眾出門意願降低，捐血的人數也比往常減少1~2成，加上目前暑假無法辦理校園捐血活動，而學生族群約佔捐血人口2成左右，是捐血主力族群之一，因此暑假期間捐血募集更加不易雨造成南部血庫庫存又見底！

▲南部地區血液庫存量僅存3天，各種血液庫存都嚴重短缺，幾乎見底。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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目前南部地區血液庫存量僅存3天，各種血液庫存都嚴重短缺，南部（嘉南高屏澎東）地區每日約需2100袋醫療用血，捐血中心擔憂，若血液庫存量無法盡快提升，將對醫院所需之醫療用血造成衝擊。

▲南部地區血液庫存量僅存3天，各種血液庫存都嚴重短缺，幾乎見底。（圖／記者林悅翻攝，下同）

目前血液庫存嚴重不足，高雄捐血中心及捐血中心台南站呼籲鄉親及目前放暑假的年輕學子們，只要身體健康，一週內沒有感冒、吃藥、打針等不適症狀，可以儘快前往捐血中心挽袖捐血，以緩解近期缺血的危機。相關鄰近捐血地點及捐血活動訊息可以至高雄捐血中心官網或FB粉絲團查詢。


高雄捐血中心官網；https://www.ks.blood.org.tw/Internet/Kaohsiung/LocationMonth.aspx?site_id=6
FB粉絲團：嘉南地區：https://www.facebook.com/tnblood
高屏地區：https://www.facebook.com/TBSFksblood

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