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機車騎士熱爆！高市「夏季限定」縮短部分紅燈30秒

▲▼ 防曬,躲太陽,機車族,騎士,機車,遮陽,夏天,炎熱,高溫。（圖／記者張一中攝）

▲機車騎士因太熱而躲太陽，圖為示意圖。（圖／記者張一中攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣連日發布高溫警報，全台如同烤蕃薯，許多騎士等待紅燈時也熱到汗如雨下。對此，高雄交通局表示，無樹蔭、遮蔽的部分路口將調整紅燈停等時間，在非尖峰時間從150秒縮減30秒，改為120秒。

高雄市交通局表示，縮減紅燈停等時間，將於氣溫較高的夏季實施，主要會選擇社區、學校周圍的次要道路縮減，如左營大路、高鳳路、和平一路等路段的路口。

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消息曝光後，網友紛紛留言，「台北也需要降溫啊！也要縮短秒數，也要躲太陽」、「現在每天都熱過頭了，有的體質不佳的也不能耐曬，有的還當場曬暈倒了呢」、「台中一堆120秒起跳的紅燈也該減秒數了吧」、「大台北地區有超過兩分鐘的紅燈，市長有想到要縮短秒數嗎」。

根據氣象局資料顯示，9日太平洋高壓勢力仍強，加上西南風帶來暖空氣，各地區持續晴朗炎熱，高溫普遍可達35、36度以上，特別是北北基地區、南部近山區及花東地區有37度以上高溫發生的機率，東南部仍有機會出現焚風，中午前後紫外線指數可達過量至危險級。

據「即時疫情監測及預警系統」顯示，從1/1至6/30為止，全台熱傷害累計956例，比去年同期606例還多350例，從今年5月開始，熱傷害案例就遠超過去年同期，民眾還需多注意補充水分。

此外，交通警察大隊表示，用路人為躲避太陽，在紅線上或公車停靠區停車，已經觸犯違規臨時停車，經檢舉可開罰300元至600元，停在黃網線則可以開處600到1200元，越線或壓在斑馬線則可開罰900到1800元，若停在左右轉專用道，出現妨礙後車前行情況，可以開罰600元至1800元。

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