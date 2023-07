泰外長證實與翁山蘇姬會面　遭軍政府囚禁2年「首次見到外國高官」

▲緬甸前國務資政翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)自2021年被捕入獄以來,近日首次見到外國政府高官。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/綜合外電報導

泰國外交部長董恩(Don Pramudwinai)11日證實,他近日曾與緬甸被囚禁的前領導人翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)會面。儘管董恩未透露兩人會見的具體時間與地點,但這是翁山蘇姬自2021年2月緬甸軍變而被捕入獄以來,首次與外國高級官員會面。

根據路透社報導,78歲的翁山蘇姬曾獲得諾貝爾和平獎,在2021年2月1日緬甸軍方發動政變推翻她領導的民選政府時被捕,並被依煽動、選舉舞弊、貪腐與違反國家機密罪等十多項罪行遭判處33年監禁,目前被關押在首都奈比多(Naypyidaw)一所監獄的附屬設施中,包含她的法律團隊在內所有探視要求都被拒絕。翁山蘇姬否認有不當行為,並向最高法院提出上訴。

泰國外長董恩11日表示,他最近見到了翁山蘇姬,她身心健康狀況良好。法新社指出,這是緬甸軍變後的2年多以來,翁山蘇姬首次與外國特使會面。日本共同社則引述消息人士說法稱,董恩是在雅加達舉行的為期2天的東盟(ASEAN)外長會議上透露此事,他與翁山蘇姬的會面大約持續了2個小時,地點似乎在奈比多的監獄中。

上月,曼谷在東盟框架之外舉辦了一次以緬甸政治危機為主題的非正式會議,並邀請了緬甸軍政府的外交首長丹瑞(Than Swe),不過由於緬甸的參與,印尼、馬來西亞和新加坡皆未派代表出席。路透社補充,這場會議目的在於與緬甸軍事統治者重新接觸,緬甸軍方在政變中嚴厲鎮壓異議者受到全球譴責與排斥。

董恩在雅加達東盟外長會議期間對記者表示,與翁山蘇姬見面的目的合乎東盟的和平計畫,「(這次會面)是緬甸友好的一種方式,他們希望看到和平解決。」

