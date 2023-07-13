　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好熱！動物也消暑　來看水豚大嗑西瓜樹懶暢快玩水

▲炎炎夏日，台南學甲的頑皮世界野生動物園，特別為水豚送上西瓜點心，平時只會放空發懶的水豚，立刻大口品嚐，讓人看了十足療癒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲炎炎夏日，台南學甲的頑皮世界野生動物園，特別為水豚送上西瓜點心，平時只會放空發懶的水豚，立刻大口品嚐，讓人看了十足療癒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

炎炎夏日，不只人類凍未條，動物也顯得懶洋洋，位於台南學甲的頑皮世界野生動物園，特別為水豚送上西瓜點心，平時只會放空發懶的水豚，立刻大口品嚐，瞇眼享受的畫面讓人看了十足療癒！

▲炎炎夏日，台南學甲的頑皮世界野生動物園，特別為水豚送上西瓜點心，平時只會放空發懶的水豚，立刻大口品嚐，讓人看了十足療癒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣溫屢創新高，人怕熱，動物也怕熱，頑皮世界除了在動物活動區加強遮陰設施，並提供喝到飽的飲水，保育員還會不定時灑水降溫讓動物解熱。而動物廚房的配膳師，挖空心思準備清涼美食促進動物食慾，只見慢條斯理的樹懶仍然以超級慢動作享受著水的沁涼，水豚則以不同以往的快動作奔向美食。看見動物們暢快玩水、吃西瓜的畫面，遊客們看到也覺得療癒和消暑。

▲炎炎夏日，台南學甲的頑皮世界野生動物園，特別為水豚送上西瓜點心，平時只會放空發懶的水豚，立刻大口品嚐，讓人看了十足療癒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

不只動物要消暑，園方也為遊客準備「2023涼夏動物潑水趴」。自7月15日起至8月底，每個禮拜六、日都會在頑皮世界水樂園舉辦「頑水大對決」趣味親子競賽，獲勝者都有消暑應景的小驚喜！

▲炎炎夏日，台南學甲的頑皮世界野生動物園，特別為水豚送上西瓜點心，平時只會放空發懶的水豚，立刻大口品嚐，讓人看了十足療癒。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲炎炎夏日，台南學甲的頑皮世界野生動物園，特別為水豚送上西瓜點心，平時只會放空發懶的水豚，立刻大口品嚐，讓人看了十足療癒。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲炎炎夏日，台南學甲的頑皮世界野生動物園，特別為水豚送上西瓜點心，平時只會放空發懶的水豚，立刻大口品嚐，讓人看了十足療癒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

暑假期間，頑皮世界的動物園、遊樂館、水樂園一票到底無限暢遊，7/1(六)-7/31(一)平日未滿六歲免費入園（原價280元），六歲以上門票六折起，加碼再送30元消費折抵券，讓遊客用力消暑不必消荷包！

詳細活動資訊及頑皮世界最新消息，請上頑皮世界官網、或FB粉絲專頁查詢。
頑皮世界官網：https://www.wanpiworldzoo.com.tw (購票請由官網進入)
FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/WanpiWorldZoo

▲炎炎夏日，台南學甲的頑皮世界野生動物園，特別為水豚送上西瓜點心，平時只會放空發懶的水豚，立刻大口品嚐，讓人看了十足療癒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

ET快訊
中職輔助判決重大改革！　下半季執行
警盤查「是不是沒穿內衣」？　北市女哭著回家
黃健瑋老婆甜笑露臉！　近照曝光
快訊／午後雷雨區擴大！　4縣市大雨特報
快訊／女演員被性騷哭不停！　入圍金鐘男配角遭判刑
大咖男星突離開SM！　斬斷17年情
日議員「苦勸居民避難」遇土石坍方！　遭活埋身亡
俊昊、潤娥《王之國》慘了！「評分剩1.8分」　官方3語道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

AI繪圖把基隆景點變美少女　正濱漁港好陽光...廟口夜市超夢幻

分科測驗公民「NCC換照、無人商店」入題　試考生：難易適中

【廣編】彰化縣大村國小合唱團　前進波蘭閃耀國際

北科大「白飯之亂」鬧到老闆停業！到底在吵什麼？懶人包一次看懂

被嘴臭男網友嗆！她見「共同好友是老公」驚：現實中很客氣

快訊／午後雷雨區擴大！4縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

好熱！動物也消暑　來看水豚大嗑西瓜樹懶暢快玩水

820凱道「還路於民大遊行」募資目標252萬！Cheap：終結行人地獄

華山攜手遠東科大手做麵包　共創美好青銀時光

和泰「原夢國家隊」圓夢！嘉興國小泰雅美聲獲韓「世界合唱大賽」雙金

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

鸚鵡被媽要求唱歌狂頂嘴！　碎唸「跨X小」網笑翻：很嗆

韓媒爆BLACKPINK僅3人續約！　Lisa和YG娛樂1原因卡關

NONO受害女輕生獲救 腦有血塊未脫險｜20230712 ET午間新聞

3歲童站家門迎接垃圾車　備1桌點心暖招待清潔工

禮讓行人被後方機車按喇叭　騎士怒：你過！有6千快過

AI繪圖把基隆景點變美少女　正濱漁港好陽光...廟口夜市超夢幻

分科測驗公民「NCC換照、無人商店」入題　試考生：難易適中

【廣編】彰化縣大村國小合唱團　前進波蘭閃耀國際

北科大「白飯之亂」鬧到老闆停業！到底在吵什麼？懶人包一次看懂

被嘴臭男網友嗆！她見「共同好友是老公」驚：現實中很客氣

快訊／午後雷雨區擴大！4縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

好熱！動物也消暑　來看水豚大嗑西瓜樹懶暢快玩水

820凱道「還路於民大遊行」募資目標252萬！Cheap：終結行人地獄

華山攜手遠東科大手做麵包　共創美好青銀時光

和泰「原夢國家隊」圓夢！嘉興國小泰雅美聲獲韓「世界合唱大賽」雙金

暖！卡洛爾重返幼時效力的少年聯盟　幫孩子簽名、合照

台東長濱鄉堺橋部落文化聚會所　今舉辦啟用典禮

《歧路旅人：大陸的霸者》穢土轉生成功　新代理商送自選券救民心

艾美表重返台灣市場　亮色出擊、機械錶不到10萬入手

AI繪圖把基隆景點變美少女　正濱漁港好陽光...廟口夜市超夢幻

青安貸款平均每戶貸537萬　開辦13年34.2萬戶受惠

林子偉交易籌碼？選後仍有風聲　台鋼視為明年重要戰力

分科測驗公民「NCC換照、無人商店」入題　試考生：難易適中

主人暴打粉紅小豬演「舔手會被打」　黑柴猛眨眼：看不懂但我害怕

香噴噴！啦啦隊女神林襄「滾床」唯美畫面曝光

鸚鵡被媽要求唱歌狂頂嘴！　碎唸「跨X小」網笑翻：很嗆

生活熱門新聞

熱炒店老闆開大絕！他感嘆「這一仗學生輸了」

北科大生「飯桶王大賽」不辦了！發起人突道歉3次：我好怕

熱炒店停業！她揭背後目的：大人世界真很噁心

熱炒店停業學生也慘了！律師要北科生記住4件事

熱炒店訂位到9月！老闆哽咽曝真正關店原因

熱炒店開停業大絕打趴學生！律師搖頭了

白飯之亂學生發6點聲明「還原真相」　同校生力挺

王小姐穿「護理師服」照曝光　他朝聖：最頂的

資財營關臉書也沒用！北科大被灌爆「剩1.5顆星」

北科大「花5天鬥倒熱炒店」　網轟飯桶系：搞到員工失業

男同事集體崩潰！單身女「嫁到美國」真相超扯

咖哩店「免費白飯變調」　暫停營業仍遭出征

北科資財營臉書關閉　2萬留言灌爆

日料店喊禁止資財營來用餐　網友不挺

更多熱門

相關新聞

夏天狂灌消暑飲品反傷身　女性恐致婦科病

夏天狂灌消暑飲品反傷身　女性恐致婦科病

台灣近日出現極端高溫，讓不少人熱的哀哀叫，熱傷害也比往年增加許多。而西瓜汁、青草茶、椰子水等都是夏天常見的消暑飲品，能幫助清除體內代謝不良的火氣。但中醫師提醒，消暑飲品千萬要適量喝，若連續喝可能會傷腸胃循環系統，女性可能產生婦科疾病。

吃水果消暑？營養師建議4原則

吃水果消暑？營養師建議4原則

印度誕生雙頭小牛　沒依靠媽媽堅強存活

印度誕生雙頭小牛　沒依靠媽媽堅強存活

美洲駝成最萌伴郎！穿西服超吸睛

美洲駝成最萌伴郎！穿西服超吸睛

桃園阿北想玩水闖基隆管制區　警送他回家

桃園阿北想玩水闖基隆管制區　警送他回家

關鍵字：

動物消暑水豚西瓜樹懶玩水

讀者迴響

熱門新聞

徐佳瑩「也許說出來就沒事了」

熱炒店老闆開大絕！他感嘆「這一仗學生輸了」

易寶宏哭了！易淑寬探監自責失職母親

北科大生「飯桶王大賽」不辦了！發起人突道歉3次：我好怕

熱炒店停業！她揭背後目的：大人世界真很噁心

白牌司機載到醉妹意圖性侵！做筆錄才知是男的

熱炒店停業學生也慘了！律師要北科生記住4件事

陳盈潔教唆偽簽本票案　判刑3年2月定讞

KID「有一個白癡到處道人是非」

直擊《全明星》男星約會4年女友

熱炒店訂位到9月！老闆哽咽曝真正關店原因

熱炒店開停業大絕打趴學生！律師搖頭了

白飯之亂學生發6點聲明「還原真相」　同校生力挺

王小姐穿「護理師服」照曝光　他朝聖：最頂的

加藤鷹重返成人界！　前輔導長內內合體「金手指」當場尖叫

更多

最夯影音

更多
熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」
拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面