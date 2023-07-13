好熱！動物也消暑　來看水豚大嗑西瓜樹懶暢快玩水

▲炎炎夏日，台南學甲的頑皮世界野生動物園，特別為水豚送上西瓜點心，平時只會放空發懶的水豚，立刻大口品嚐，讓人看了十足療癒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

炎炎夏日，不只人類凍未條，動物也顯得懶洋洋，位於台南學甲的頑皮世界野生動物園，特別為水豚送上西瓜點心，平時只會放空發懶的水豚，立刻大口品嚐，瞇眼享受的畫面讓人看了十足療癒！

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氣溫屢創新高，人怕熱，動物也怕熱，頑皮世界除了在動物活動區加強遮陰設施，並提供喝到飽的飲水，保育員還會不定時灑水降溫讓動物解熱。而動物廚房的配膳師，挖空心思準備清涼美食促進動物食慾，只見慢條斯理的樹懶仍然以超級慢動作享受著水的沁涼，水豚則以不同以往的快動作奔向美食。看見動物們暢快玩水、吃西瓜的畫面，遊客們看到也覺得療癒和消暑。

不只動物要消暑，園方也為遊客準備「2023涼夏動物潑水趴」。自7月15日起至8月底，每個禮拜六、日都會在頑皮世界水樂園舉辦「頑水大對決」趣味親子競賽，獲勝者都有消暑應景的小驚喜！

暑假期間，頑皮世界的動物園、遊樂館、水樂園一票到底無限暢遊，7/1(六)-7/31(一)平日未滿六歲免費入園（原價280元），六歲以上門票六折起，加碼再送30元消費折抵券，讓遊客用力消暑不必消荷包！

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