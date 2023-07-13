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限量5000張！首張「漢堡王悠遊卡」來了　憑卡吃5大套餐只要89元

▲▼漢堡王推出首張悠遊卡。（圖／業者提供）

▲漢堡王首張悠遊卡來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

鐵粉要搶！人氣速食品牌「漢堡王」驚喜推出首張「悠遊卡」了，特意選用簡約LOGO搭配樸實卡面，低調又經典，全台限量5000張，買還送200元現金折價券，7月20日起正式開賣，且憑卡於門市加碼再享「5大指定套餐89元吃」限定優惠，就是要讓消費者荷包更省。

▲▼漢堡王推出首張悠遊卡。（圖／業者提供）

▲漢堡王悠遊卡限量5000張。

漢堡王推出首張「經典悠遊卡」，卡片是以招牌漢堡夾著搭配品牌LOGO，簡單又可愛，且買卡還送200元現金折價券（每張50元，共4張），只要單筆消費滿額即可使用1張50元折價券，而憑卡加碼在門市可享有「5大指定套餐下殺89元吃」，優惠套餐有「田園烤牛堡餐」、「雙起士培根牛肉堡餐」、「6塊雞塊餐」、「經典脆雞堡餐」及「起司醬洋蔥圈牛堡餐（限悠遊卡／付方購買）」，7月20日起可於全門市、蝦皮通路購買，全台限量5000張，售完為止。

▲▼ 。（圖／悠遊卡公司提供）

▲飛燕煉乳造型悠遊卡限量開賣 。（圖／悠遊卡公司提供）

另，悠遊卡近日也找來國民品牌「盛發興」聯手推出超Q「飛燕煉乳造型悠遊卡」，神還原飛燕煉乳罐，上頭也印上招牌燕子圖案，十分可愛，即日起於7-11 ibon、全家FamiPort機台同步開放預購，限量8000套，售完為止。

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