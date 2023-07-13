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iPhone 15 Pro新色「不是酒紅」　爆料曝灰調深藍色超有質感

▲iPhone 15 Pro渲染圖。（圖／取自MacRumors）

▲iPhone 15 Pro渲染圖。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

隨著時間推近，跟蘋果iPhone 15相關的傳言也越來越多，先前傳出蘋果將採用全新的深紅色作為新色，不過根據科技爆料客 Unknownz21 最新資訊，今年 9 月推出的iPhone 15 Pro機型將採用獨特的深藍色，帶有灰色調。

iPhone 15 Pro 藍色採用新型鈦金屬材質，具有拉絲表面，與蘋果過去使用的不銹鋼不同。這種顏色與蘋果在iPhone 12 Pro 機型上使用的藍色類似，但它看起來更暗，呈現接近灰色。

外媒MacRumors表示，目前已經看到多個關於 iPhone 15 Pro 型號採用深紅色的傳言，但 Unknownz21 尚未看到這種顏色正在開發的跡象。然而，藍色已用於 iPhone 15 Pro 原型機中，這表明藍色可能是蘋果正在研究的最終顏色。

蘋果有可能使用藍色來測試新鈦金屬上的 PVD ​​塗層，並將過渡到 iPhone 15 Pro 發布版本的不同顏色，但只要用於原型設計，就可能代表蘋果計劃為下一代的iPhone提供藍色選擇。至於iPhone 15機型，目前所知的顏色包括亮粉色、亮藍色和綠色。

在設計方面，iPhone 15 Pro 機型看起來與iPhone 14 Pro機型相似，但有一些細微的設計調整。螢幕周圍的邊框預計會更薄，靜音開關將被多功能靜音按鈕取代。將會有一個 USB-C 接口取代 Lightning ，並且音量和電源按鈕的位置可能略有不同。

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