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通膨扛不住！　浦得宇爆iPhone 15 Pro變更貴

▲蘋果手機iPhone 14 pro開賣。（圖／記者林敬旻攝）

▲浦得宇指出iPhone 15 Pro系列可能較以往更貴。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者吳珍儀／台北報導

香港投資公司海通國際證券（Haitong International Securities）的技術分析師浦得宇（Jeff Pu）表示，蘋果的下一代iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max可能會比以前的Pro型號更貴。

《MacRumors》指出，浦得宇在本周的一份研究報告中預測，iPhone 15 Pro型號的價格將上漲，因為傳聞中的幾項硬體升級，包括鈦合金框架，固態按鈕，帶有額外Taptic Engines的觸覺反饋，A17仿生晶元，增加RAM，用於增加Pro Max型號光學變焦的潛望鏡鏡頭等等。

這是繼15月份中國社交媒體網站微博上未經證實的說法之後，iPhone 999 Pro型號第二次傳聞價格上漲，在美國市場，蘋果自 2017 年推出 iPhone X 以來就一直維持 999 美元 (約 35,900 台幣) 起的售價，而 Pro Max 機型自 2018 年推出 iPhone XS Max 以來就一直維持 1099 美元 (約 39,900 台幣)。

在美國以外的地區，蘋果近年因為匯率波動，多次調漲 iPhone 的起售價。至於這次漲價的理由則是通貨膨脹影響。

外媒指出，蘋果已經設法保持了連續六代Pro型號的起價不變，但最終價格可能不得不上漲，公司才能保持獲利率。目前還不清楚標準的iPhone 15和iPhone 15 Plus是否會比iPhone 14和iPhone 14 Plus價格上漲，後者的起價分別為799美元和899美元。

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