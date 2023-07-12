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台版柬埔寨3死「S姊」求原諒：1人賠5千　家屬忍淚：糟蹋人

▲傅榆藺還押時一路哭上囚車。（圖／記者黃宥寧攝）

▲台版柬埔寨案釀3死，主要幹部「S姊」傅榆藺涉私刑拘禁致死等罪遭羈押至今。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

「台版柬埔寨」求職詐騙狠奪3命，由士林地院密集審理中，今（12日）數名被害家屬到庭表達意見。在押主要幹部「S姊」傅榆藺透過律師轉告，案發後深感懊悔，更提出「1人可賠5000元」盼求原諒，一聽到這樣的「賠償方案」也讓坐旁聽席家屬不停啜泣，更有人忍不住怒火回「根本糟蹋人」。

士林地院12日開庭，傳喚被害人、死者家屬、遭詐騙的人到庭陳述意見，針對被告與被害人雙方有無意願、條件能否達成共識。

在押的傅榆賃等人未被提訊到庭，均由律師到庭轉告。傅女選任律師表示，傅在押期間反省，也希望能與被害人達成和解，願以1人賠5000元作賠償；這樣的金額，讓坐在旁聽席的家屬無奈到哭泣，互相安慰，也有被害人直呼「根本糟蹋人」。

▲▼犯罪集團。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲台版柬埔寨奪3命，士林地院密集審理中。（資料圖）

「棄屍組」遭具體求刑25年的謝承佑選任律師表示，謝沒有金錢上能力，收押期間深刻反省，知道錯了，也知道沒辦法單一道歉就或家屬原諒；負責控員23歲李佳文選任律師代為轉告說，對於被害人死亡並不知悉，但確實有在現場參與，案發後也反省，若再來一次的話不會為了錢去做這件事，被害人數眾多，加上李是單親，賠償金額幾百萬元不見得是能負擔範圍。

求職遭虐死的57歲死者林明達其胞兄，難過指出「我不知道我地要去找工作，竟然會把命丟了，加害人很可惡」更直言，為防止一再發生，讓他們知道這種事情要付出代價，希望判無期徒刑。

投資遭詐的張姓、謝姓女子忍住憤怒說，「實在太壞了，把我養老金、棺材本都騙走，要加重其刑」同時委屈說「我被騙連子女都唾棄我，認為我怎麼那麼好騙」。

▲▼台版柬埔寨。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲震驚社會奪3命台版柬埔寨全案由法院密集審理中。（資料圖）

遭騙近900萬楊婦的吳姓女兒忍住淚水向法官說，「我媽媽被詐騙後1個月就過世」同時解釋說，詐團成員透過每天噓寒問暖得知母親罹患癌症末期，卻培養感情一步步騙錢，母親最後因打擊過大，病情急轉直下離世。

受命法官聽完大家意見後表示，全案將在8月底集中審理進言詞辯論，預計11月宣判，也給被告方律師們建議說，或許可以組團擬定賠償方案，再向被害人進一步協商。

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