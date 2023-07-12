台灣美食展7／20開賣預售票　8／4起連4天於台北世貿一館登場

▲台灣美食展8／4起連4天於台北世貿一館登場。（圖／台灣觀光協會提供）

記者黃士原／台北報導

台灣人最愛吃美食！匯集全台廚師和美味的台灣美食展，8月4日至7日將於台北世貿一館登場，展出規模達600格，較去年規模成長15%，預售票7月20日開賣。美食展集結台灣新鮮食材、美味料理和金牌廚師於一堂，更首度以冠軍美食為號召，邀請多家世界第一、台灣第一的金牌物產進駐，讓參展民眾一站品味台灣各地的道地、冠軍美食。

今年主辦單位台灣觀光協會邀請全台各地名廚，舉辦一系列精采廚藝活動。首度推出「主廚的烹飪哲學」，結合講座與廚藝展演，邀請2022年獲米其林綠星和必比登推薦的「小小樹食」及「Curious Table」主廚徐兆麟，曾於法國頂尖廚藝學校Paul Bocuse習藝的「Island133」主廚林庭右，以及「儂來餐廳」亞太10大名廚黃景龍「龍師傅」帶來3道精彩菜色，分別用蔬食概念展演以孢子甘藍為主角的「綠牡丹」、以水墨畫為靈感的「寶島長春」，及用植物肉排骨酥創新的「蔬食佛跳牆」等。

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台灣美食展預售票將於7月20日開賣，至8月3日前，購買預售票享有9折優惠，票價180元。購票請至ibon售票系統、全家FamiPort、萊爾富Hi-Life VIP APP、OK超商OK‧go、udn售票網、Klook。