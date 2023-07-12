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南海會議涉生物戰劑？衛福部駁：杜撰者缺乏民主素養　陳時中也回應

▲▼蘇貞昌視察疫情指揮中心,與指揮官陳時中不時交談。（圖／記者李毓康攝）

▲時任行政院長的蘇貞昌（右）視察中央流行疫情指揮中心與時任衛福部長陳時中（左）交談，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

有媒體報導去年6月行政院召開「南海工作會議」，還揭露會議記錄，內容提到美方要求我國研發生物戰劑能力，規劃設置新建P4實驗室。衛福部今（12）日發布聲明駁斥此內容為造假，更指出衛福部不可能在會議中以「本黨」自稱，顯示該杜撰者缺乏民主素養。時任衛福部長的陳時中也受訪回應，當日他僅有出席行政院會，不知道什麼南海工作會議、製造生物戰劑等事情。

媒體報導指，行政院於2022年6月23日由時任院長的蘇貞昌主持召開南海工作會議，還討論研製生物戰劑的議題。但包括蘇貞昌、行政院都已駁斥為假，衛福部今日也發布聲明澄清。

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衛福部表示，無參加所謂「南海工作會議」，更無報導稱與會討論各項情事，相關內容係為造假；除對所謂「南海工作會議」毫無所悉之外，相關報導所引述之「工作會議紀錄」內容亦頗多不實，例如不合格快篩交由四縣市回收集中保管、派員前往美台商會說明邊境隔離政策、請衛福部持續管控確診人數等，皆為憑空杜撰。

衛生福利部更強調，衛福部不可能在會議中以「本黨」自稱，顯示該杜撰者缺乏民主素養；也批評，媒體出示之所謂會議記錄不僅通篇錯誤百出、羅織故事且缺乏邏輯，籲請社會大眾勿輕信該則錯假訊息，避免誤導視聽。

時任衛福部長的陳時中受訪表示，他自己去查了一下，去年6月23日他僅有出席行政院會，「不記得有（南海工作會議）那樣的會議，要製造什麼有關生化的東西，沒有這樣的事情。」陳時中也強調，院會從來不會講到「黨」的事情，那是行政體系，院會不可能講到任何「本黨」的事。

衛福部次長王必勝也發文駁斥，「根本沒有這個南海會議、工作會議紀錄也是造假。」他指出，造假的會議紀錄裡有衛福部、農委會、國防部的報告，內容相當多荒誕不實之處，且措辭語氣一眼就可看出是有心人刻意進行認知作戰，「刊在大報如此顯眼處亦令人驚訝。行政院會將本案做為打擊錯假訊息傳播的範例。」

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