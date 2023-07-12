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社會 社會焦點 保障人權

等24車才過女仍被撞　沙鹿「地獄路口」險又釀禍...9月增設號誌

▲沙鹿一處路口上月有行人被撞傷，不料日前又有人差點被撞。（圖／民眾提供，下同）

▲沙鹿一處路口上月有行人被撞傷，不料日前又有人差點被撞。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市沙鹿區光田醫院旁的沙田路、四平街新平巷口，上月發生女行人走在斑馬路要過馬路，24輛汽機車經過沒人要讓，女子最後仍被第25輛經過的車撞倒，市府7月7日前往會勘，沒想到8日又險些發生意外，當時一輛小貨車發現前方有行人，停車禮讓通行，沒想到右側的機車竟呼嘯而過，差點撞上行人，害行人驚嚇不已。市府表示將加快作業，9月增設號誌燈，警方也會加強取締，最重可罰6000元。

1名女子6月上旬走在沙田路與四平街新平巷口斑馬線，連續閃過24輛汽機車後才放心走過去，不料，還是被第25輛撞傷，此事被媒體披露後，市府交通局在7月7日前往現勘，並與地方取得號誌設置點的共識，不料，隔天8日又發生機車差點撞傷路人的意外。

交通局表示，經邀集相關單位現勘研議改善方案，決議將設置交通管制號誌（含行人燈）及加強夜間照明，並將行穿線改繪為綠斑馬，加強辨識度，光田醫院和光田立體停車場中間的雙黃線也將加設防撞柱，防止行人及車輛違規穿越。

建設局說明，交通局初步在路口處設置六處行人穿越號誌，建設局將配合工程遷移街口的行道樹，待交通局設計方案核定後，盡速啟動作業，預計9月完成。

清水警分局沙鹿派出所表示，將持續加強取締汽、機車不停讓行人行為，最重可罰6000元。

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