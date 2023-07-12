快訊／黃子佼列被告！猥褻拍裸照遭民眾告發　北檢正式分案

▲黃子佼承認性騷擾未成年女，已經被民眾告發成為他字案被告。（圖／翻攝自臉書）

記者劉昌松／台北報導

主持人黃子佼6月間遭爆料，10多年前強吻少女並拍攝不雅照，事後自拍3段影片公開道歉，卻情緒失控把Me Too變成You Too，公開指責身邊藝人，最後疑因自殘送醫，新聞事件雖然暫告一段落，但是有民眾看不下去，日前向台北地檢署提出告發，台北地檢署已經正式將黃子佼列為他字案被告，並交由婦幼案件經歷豐富的檢察官負責偵辦。

Me Too風暴從5月底開始延燒到政壇、演藝、藝文圈，部落格「和我一起．走在法國的365天」6月19日在臉書發文，說出自己17歲時，遭黃子佼強吻、拍裸照等，文章第一句話就以「我本想把這件事帶進棺材裡」，文章暗示了加害人就是黃子佼。

對此，黃子佼19日中午上傳3支影片分別20分18秒、3分07秒、2分04秒，承認自己就是遭指控性騷擾的當事者「我就不露臉了，太丟人了，我一直都在思考要怎麼去面對這一切，首先我必須當然還是道歉」。黃子佼除了承認爆料內容，同時抖出童年陰影，因為小時候曾經目睹媽媽外遇現場，所以自認「有點變態」。

不過他在影片中突然大爆料，「那些煽風點火的，圍觀的，落井下石的。你們都沒有秘密嗎？」說出13位藝人的黑料，隨後因為情緒失控自殘，被送往醫院救治。黃子佼的老婆孟耿如事後也在醫院外代為接受採訪：「很多狀況還在釐清，認識他之後很努力做改變，以前的事情還需要時間和空間，謝謝大家關心，我們是一家人，發生什麼事都會一起面對，一起彌補犯過的錯誤。」

不過這起對未成年性騷擾事件似乎一直流於八卦新聞，有民眾看不下去，日前主動將相關新聞報導當成證據提出告發，北檢收案後已經分他字案展開調查，這是繼名嘴朱學恆告發自己性騷擾、民運人士王丹被學生告性侵、以及藝人NONO被網紅告性侵未遂之後，北檢偵辦中的第4位Me Too案件。