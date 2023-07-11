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大陸 大陸焦點 特派現場

陸內需不振　中國社科金融所：建議大幅降息、提高財政赤字率

▲人民幣,新版,紙鈔。（圖／CFP）

▲大陸內需不振，央行面臨進一步降息抉擇。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸中國社科院金融研究所CMFA團隊近日發表了《中國宏觀金融報告》，並在報告中建議，為了應對內需不足等情況，央行應繼續大幅度降息，中央財政也可考慮透過增發國債，適當加槓桿，將財政赤字率階段性提高至4%以上水平，並且應加大對優質民營房企的紓困力度。

CMFA團隊在報告中提到，為應對資產負債表受損和市場預期轉弱造成的有效需求不足，穩增長政策應兼顧短期政策應對和中長期改革治理，當務之急是通過加大逆週期調節力度修復資產負債表，把財政、貨幣、房地產政策工具箱開得再大一些，用真招實策提振市場預期和發展信心。

▲海南貨貿進出口總值單個自然年首超千億元人民幣。（圖／CFP）

CMFA團隊在報告中提出了三點建議，第一點是「中央財政應適當加槓桿並提高赤字率」。CMFA團隊表示，可考慮通過增發國債或特別國債適當加槓桿，將財政赤字率階段性提高至4%以上水平，預計增加財政支出規模1.3萬億元，用於修復資產負債表，「一是向中低收入家庭發放消費券，增強居民消費意願。二是支持『十四五』規劃重大工程項目，持續擴大有效投資。三是通過債務置換緩解地方償債壓力，拓寬地方財政發力空間。」

第二點為「央行繼續較大幅度降息」。CMFA團隊提到，貨幣政策應大膽使用降息空間，實現一舉多得，一是對於企業而言，PPI同比增速下降意味著實際利率上升，降息有助於降低融資成本，提振企業生產投資信心。二是降息能減輕利息支出和債務負擔，配合積極的財政政策進一步發力。三是降息會對資產價格形成支撐，避免資產負債表陷入衰退。

第三點為「加大優質民營房企紓困幫扶力度」。CMFA團隊指出，一是給予優質民營房企2至3年的政策過渡期，通過增加房地產開發貸款投放、支持存量債務合理展期降息等方式，改善優質民營房企資產負債表。二是房地產需求端政策仍有放鬆空間，持續引導實際利率和首付比例下行，更好支持剛性和改善性住房需求，重塑房地產市場信心。

▲數位人民幣首次加入上海大型商場營銷活動。（圖／CFP）

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關鍵字：

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