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楠梓死亡車禍！29歲男騎士遭左轉車撞飛亡　家屬急尋行車紀錄

記者賴文萱／高雄報導

高雄楠梓死亡車禍！5日上午，一名29歲林姓男子騎機車行經左楠路與後昌路口時，與自小客車的33歲林男駕駛發生碰撞，騎士林男送醫搶救後不治。騎士林男家屬也在網路上發文，弟弟騎車遭汽車違規左轉撞擊，希望尋求後方騎士的行車紀錄器作證，但詳細肇事原因仍需調查後交由交通大隊分析研判。

▲▼楠梓死亡車禍！29歲男遭左轉車撞飛亡，家屬急尋行車記錄器。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲29歲男騎士遭左轉車撞飛亡，家屬急尋行車記錄器。（圖／記者賴文萱翻攝）

一名網友在FB地方社團「左營楠梓人」發文指出，弟弟騎乘機車於後昌路與左楠路口發生車禍（已身亡），機車沿後昌路由西向東經過左楠路遭汽車違規左轉撞擊，需要當時的行車紀錄器作證，感謝各位，如果有高雄楠梓區的朋友，幫忙轉發一下，提供者願給酬勞。

▲▼楠梓死亡車禍！29歲男遭左轉車撞飛亡，家屬急尋行車記錄器。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲29歲男騎士遭左轉車撞飛亡，家屬急尋行車記錄器。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，29歲林男5日8時28分許騎乘重機車，與33歲林男駕駛自小客車發生碰撞，騎士林男送醫搶救後仍宣告不治。警方表示，雙方駕駛均無酒精反應，初步了解，汽車未依號誌指示轉彎，但詳細肇事原因仍需調查後交由交通大隊分析研判。

楠梓警分局呼籲，事故發生地點為十字路口，車輛行經路口應減速慢行並遵守號誌，確保用路人及自身安全，楠梓警分局將持續針對各項重點違規加強取締，以防交通事故發生。

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