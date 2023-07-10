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新北死亡車禍機車最高　逾3成與超速有！將廣設測速+科技執法

▲▼新北市機車肇事率最高，3成以上與超速有關，警方將加強取締違規及超速 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北市機車肇事率最高，3成以上與超速有關 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市警察局交通大隊檢視2023年上半年死亡車禍統計資料發現，共發生71件死亡車禍，較2022年上半年減少11件，其中3成與超速有關，另外光是機車事故就有42件，佔總件數59.1％，新北警將對交通事故高發時段、路段採取機動測速照相，運用移動式測速器材、輪動式科技執法等方式加強取締，並在暑假推出「機車安全月」專案強化執法作為。

新北交大表示，根據2023年上半年死亡車禍統計資料發現，今年5至6月發生19件死亡車禍，較2022年大幅減少14件（-42.4%）；自1月至6月共發生71件死亡車禍，較去年同期減少11件（降低13.4%），比較特殊的是死亡車禍其中2成屬於自撞案件，另外3成則是與超速有關，交通大隊將逐案在工程面與相關單位辦理會勘改善，另外也會持續加強宣導與重點違規取締，希望降低事故發生。

警方統計今年上半年A1交通事故（死亡車禍），共造成71人死亡，與去年同期死亡84人比較，死亡人數減少13人，另外在今年上半年的A1交通事故中，自撞件數15件（21.1%）、涉及超速件數25件（35.2%），比例都不低，機車事故則有42件（占總件數59.1%），比例最高。

警方將針對交通事故高發時段、路段採取機動測速照相，運用移動式測速器材、輪動式科技執法等方式加強取締，同時已向中央爭取多處科技執法，待核定即可規劃採購與執法；另外機車肇事率居高不下，隨著7、8月暑假到來，推動「機車安全月」專案，配合監理、環保機關同步展開強化執法作為。

另大型車事故（砂石車、公車等）因車體構造，較小型車易產生「視覺死角」，且在轉彎時容易形成「內輪差」，易使機車在行進時，無法注意這些區域內的可能危害，所以經常發現大型車事故都在轉彎或併行變換車道時發生，提醒機車騎士應勿搶快勿與大型車輛併行競駛，並保持適當距離，避免進入這些視覺死角危險區域，以確保行車安全。

新北警方表示機車族群佔交通事故超過六成比例，行經危險路段，適當放慢車速並注意對向來車狀況，尤其在彎曲幅度較大的彎路更需提早減速，預留安全的反應時間，隨時注意車前動態，也呼籲駕駛人遵守交通規則，勿超速搶快、闖紅燈，避免發生事故，同時配合新北市政府推動Tpass通勤月票1,200元方案，多使用大眾交通運具。

▼警方將加強取締違規及超速 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北市機車肇事率最高，3成以上與超速有關，警方將加強取締違規及超速 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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