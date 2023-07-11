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尿急借廁所遭拒！男子飆罵鹽酥雞攤老闆「ＸX老師」下場慘

男子尿急向攤販借廁所遭拒，怒罵老闆，（示意圖／photoAC）

▲男子向攤販借廁所遭拒後，竟怒罵老闆，還直接尿在店門口。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

高雄一名邵姓男子因尿急向鹽酥雞攤借廁所，但被老闆拒絕，他藉喝醉直接尿店門口，還罵「Ｘ恁老師」、「你Ｘ老雞掰」，老闆因此提告，法院依公然侮辱罪判邵男拘役40天，易科罰金4萬元。

判決書指出，邵男在去年2月到鹽酥雞攤位前，跟楊男借廁所遭拒，他心生不滿，竟藉酒意隨即在該店門口小便，之後對楊男罵「Ｘ恁老師」、「你Ｘ老雞掰」，楊男拿手機錄影並報警提告。對此，邵男否認公然侮辱一事，他辯稱，沒印象自己有罵人。

不過法官看了監視器畫面，邵男確實有口出惡言，而「Ｘ恁老師」、「你Ｘ老雞掰」等話，在社會上是貶損的詞，邵男確實有公然侮辱的犯行及犯意。法官認為，邵男僅因借用廁所遭拒，就辱罵他人，貶低楊男的人格尊嚴，而他否認犯行，也沒跟楊男和解，依公然侮辱罪判邵男拘役40天，易科罰金4萬元。可上訴。

此外，高雄也有一位紀姓作業員，前年因為貨品包裝問題，和同事起口角，之後他怒罵「Ｘ你老師」，同事提告求償10萬元。紀男辯稱，這只是自己的口頭禪，沒要罵同事。不過法院不採信他的說詞，判紀男要賠償同事1萬元。

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