　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

上周增11例猴痘！北部7例最多　疾管署：疫情還在持續

▲▼疾管署發言人曾淑慧說明最新疫情。（圖／疾管署提供）

▲疾管署發言人曾淑慧，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今(11)日公布國內新增11例猴痘(Mpox)本土確定病例，均為本國籍男性，居住縣市為北部7例、中部2例、南部2例，年齡介於20多歲至50多歲，發病日介於6月13日至7月3日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於7月4日至7月8日確診。

經疫調匡列相關高風險接觸者27名，已進行衛教並自我健康監測21天。我國自去(2022)年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至7月10日累計確診232例病例(217例本土及15例境外移入)，其中167例已康復，6例仍住院治療中、59例於居家自主健康管理中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

疾管署表示，7月5日起，擴大猴痘疫苗接種之目標對象為「近1年有風險性行為者(例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等)；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者」等3種。目前全國共104家合作醫療院所可提供接種服務，且其中11縣市、29家合作醫療院所有提供夜間或假日門診服務，相關資訊可至疾管署全球資訊網/猴痘專區/猴痘疫苗/猴痘疫苗接種服務合作醫療院所資訊項下( https://gov.tw/3SG )查詢，並可直接點選各合作院所之連結網址進行預約掛號。

另各縣市衛生局亦積極規劃設置社區外展接種站提供接種服務，以提升猴痘疫苗接種目標對象接種之可近性。呼籲符合該等條件之民眾，尤其感染過性病或性接觸對象有性病風險，可藉由多元接種管道儘速完成2劑疫苗接種，保護自己也保護他人。

疾管署統計，截至7月10日共計完成65,728人次Mpox疫苗接種服務，其中暴露後預防(PEP)接種389人次及暴露前預防(PrEP)接種65,339人次；已接種1劑者45,561人，已完成2劑疫苗接種者為20,167人。也提醒第一劑接種後已滿28天可接種第2劑疫苗之民眾，儘速完成第2劑接種，以達9成保護力。

疾管署呼籲，在完整接種完2劑疫苗之14天內或僅接種1劑的民眾仍要適當保護自己，減少暴露的風險之外，民眾如有前往國內外之風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

ET快訊
大學火災！　竟發現「製毒工廠」
快訊／國家警報第四響！雨彈升級「17縣市豪大雨特報」
李玟二姊盼台灣設立紀念碑　文化部回應了
住七期高檔酒店　林靖恩入住房型曝！單日4400元起跳
快訊／左手捲進輸送帶！僅連一層皮　手臂骨頭絞碎
快訊／國家警報又響了！新北4區「山區暴雨」災害告警
獨／《木曜4》製作團隊「集體離職」　幕後關鍵人都掰了
男大生東區撿屍正妹！　路旁啪完丟包

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／國家警報第四響！雨彈升級「17縣市豪大雨特報」

李玟二姊盼設立紀念碑要政府幫忙！文化部：以協助角色保持聯繫

分科測驗明登場！身障生大增75%　台大提供考生服務車接送

原本坐等告白！揭曖昧男「說她臉O奶X」氣炸：還想洗腦隆乳

快訊／國家警報又響了！新北4區「山區暴雨」災害告警

賣李坤城房住七期高檔酒店　林靖恩入住房型曝！單日4400元起跳

獨／《木曜4》百萬製作團隊驚爆「集體離職」　幕後關鍵人都掰了

LINE「被10萬未讀訊息」塞爆！　她點開慌了：1則都看不到

汽車隔熱紙納管！透光率70%　交長：第一階段計程車先適用

男友突蹲下「幫陌生孕婦綁鞋帶」！ 她氣炸：肚子又沒很大

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

被要求只能吃1盤壽司　厚著臉皮結帳朋友笑翻

北科大白飯之亂老闆已原諒　系主任發聲：資財是吃飯系

台南男被擄！丟包醫院不治　家屬痛哭求真相：下手很狠

丟包老婆？陸重機男遇攔查　上車緊張就走...警載妻狂追

快訊／國家警報第四響！雨彈升級「17縣市豪大雨特報」

李玟二姊盼設立紀念碑要政府幫忙！文化部：以協助角色保持聯繫

分科測驗明登場！身障生大增75%　台大提供考生服務車接送

原本坐等告白！揭曖昧男「說她臉O奶X」氣炸：還想洗腦隆乳

快訊／國家警報又響了！新北4區「山區暴雨」災害告警

賣李坤城房住七期高檔酒店　林靖恩入住房型曝！單日4400元起跳

獨／《木曜4》百萬製作團隊驚爆「集體離職」　幕後關鍵人都掰了

LINE「被10萬未讀訊息」塞爆！　她點開慌了：1則都看不到

汽車隔熱紙納管！透光率70%　交長：第一階段計程車先適用

男友突蹲下「幫陌生孕婦綁鞋帶」！ 她氣炸：肚子又沒很大

彭佳慧備戰開唱「遇超大難關」！　崩喊：暑假比鬼門開更恐怖

翻修爸媽住60年老屋　女意外在地板下發現「200年歷史巨大密室」

緯創賣印度工廠　外媒：交易價上看188億拼8月成交

馬英九基金會邀「陸生」來台准了　移民署：同意大陸5校師生來訪

快訊／民進黨補齊7艱困選區佈局　擬推謝佩芬戰王鴻薇

韓國必吃「橋村炸雞」台灣首店開幕日確定！　環球購物中心板橋車站準備等吃

阿巴西、林庭謙攜手前進澎湖　全球人壽我的籃球夢訓練營登場

大學實驗室惡火燒出製毒廠　生技董座是主謀！內湖、高雄都有毒窟

台積電先進製程「利多無感」　楠梓新屋價量雙減

半夜被孩踢到眼睛！媽無奈「雙人床該怎麼隔開」　過來人給答案

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

生活熱門新聞

「補飯」畫面曝！熱炒店老闆：兩鍋夠70人吃

城隍警示小心火和電　4生肖注意

醫師挺北科大學生：白飯免費等於吃到飽

「4生肖」下半年工作運超旺　有望升職加薪

日人超怕台灣1飲品！眾人揭關鍵原因

UNIQLO「免費好康」被挖出

台鐵插座貼勿用標語！專家曝無視下場

大雷雨開轟高屏！雨彈狂炸半小時

獨／《木曜4》百萬製作團隊驚爆「集體離職」

熱炒老闆「狂接罵人電話」再發聲！

變天集水彈　最快周末恐有颱風生成

Dcard風向變了！一票挺北科大學生

白飯之亂掀「台灣吃到飽」4亂象　鄉民直戳盲點

周末可能有颱風　威脅台灣機率曝

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

91歲阿嬤跌倒發現「懷孕了」！

李玟8.8億房產老公拿不到！生前簽「長命契」無負債

「補飯」畫面曝！熱炒店老闆：兩鍋夠70人吃

城隍警示小心火和電　4生肖注意

約好2小時7千　他做完就跑下場曝光

女星秘婚2年當「翟太」　試管2次失敗報喜懷孕了

即／台南「狀元」遭私刑打死案偵破　6男女殺人罪送辦

即／陳凱倫性侵未遂！任教校方暫停聘僱

藥師點名5種人「最需要吃B群」！愛喝酒上榜了

醫師挺北科大學生：白飯免費等於吃到飽

台南男生前遭私刑畫面曝！臉腫變形被逼擦血跡

疑點重重　5億高中生命案重啟調查

狀元遭丟包醫院亡　姊：不知去哪招魂

「4生肖」下半年工作運超旺　有望升職加薪

日人超怕台灣1飲品！眾人揭關鍵原因

更多

最夯影音

更多
機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！
星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面