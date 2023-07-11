獨／五億高中生案檢察總長下令重新調查　靈通者曝祂反應

▲五億高中生案檢察總長出手重新調查，靈通者曝祂反應。（圖／ETtoday合成圖）



地方中心／連線報導

台中5億賴姓高中生墜樓案，檢方在6月偵結，賴生配偶夏男殺人罪部分獲不起訴，但被認定假結婚而依偽造文書罪起訴，引各界譁然。賴母不服，堅信愛子遭到他殺，透過律師提起再議。檢察總長邢泰釗也指示台中高分檢出動資深查案高手承辦再議案，台中高分檢今（11）日一早已收到台中地檢的案卷。而日前替賴生稟請到東嶽大帝「黑令旗」的靈通者「六姐」，召喚賴生後轉述，感謝檢察總長，請一定要幫他洗刷冤屈。

靈通者六姐表示，鬼有五通，祂都知道現在案子的狀況，得知檢察總長高度重視此案，很開心，「謝謝檢察總長，請一定要為他洗刷冤屈！」

台中高分檢今天一早表示，五億高中生之母的再議案件，台灣高等檢察署台中檢察分署已收到台灣台中地方檢察署的案卷，台中高分檢並已分案，會儘速詳細的處理。

台中高分檢日前強調，台中檢察二審檢察署有關再議案件的書類，都是以檢察長名義製作，因此再議案件的審查，都是經二審檢察官、主任檢察官、檢察長，層層研究、討論、檢視、審查的團隊辦案模式為之的。

能在二審檢察署任職的檢察官，都是已在地檢至少十餘年以上偵查及蒞庭辦案績優、受肯定的檢察官才可能有機會至二審檢察署，擔任檢察官以上的職位。因此，台中高分檢也是富有偵查辦案經驗的檢察團隊，希望能對此案盡心、依法處理。