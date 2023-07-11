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社會 社會焦點 保障人權

獨／5億高中生體內驗無麻醉藥　靈通者曝祂「被強灌沒喝下」

▲▼5億高中生。（圖／台中地檢署提供）

▲賴母透過律師提起再議，提及賴生啤酒罐有麻醉藥物「利多卡因」成分，盼檢方對此深入調查。（圖／台中地檢署提供）

地方中心／連線報導

台中5億賴姓高中生墜樓案，檢方在6月偵結，賴生配偶夏男殺人罪不起訴，但被認定假結婚而依偽造文書罪起訴，引各界譁然。賴母透過律師提起再議，強調賴生啤酒罐有麻醉藥物「利多卡因」成分，盼檢方對此深入調查，日前替賴生稟請到東嶽大帝「黑令旗」的靈通者「六姐」召喚賴生後轉述，強調當時「有被強灌，但沒喝下去」。

離奇的是，依據六姐轉述說法，祂「有被強灌，但沒喝下去」，此部分與律師提出的遺體嘴唇內側有擦挫傷不謀而合。對此，賴家律師許哲維回應「無法評論，抱歉！」

此外，六姐透露，原本有代秉請東嶽大帝黑令旗要展開索命行動，但因檢察總長出手，祂也「什麼先都不做，就是等」，但仍相當擔心媽媽的安危，所以這段期間祂都在媽媽身邊，或是在兇手旁邊看著他。

台中地檢署在6月21日偵結此案，將夏姓父子被控殺人部分處分不起訴，並提出6大事證，包括配偶夏男身體及雙手經檢視未發現可疑傷痕或痕跡、夏男所穿著衣物經多波域光源檢視，無可疑跡證及血跡反應、夏男與死者之指甲內均無血跡反應、也無對方之DNA、未發現死者雙手有明顯的防禦抵抗傷、頸部無骨折出血、無索溝或指痕，兩側皮下軟組織及肌肉無出血、舌骨與甲狀軟骨和氣管均完整無骨折、食道無異狀等。

賴家對於不起訴結果，日前前往地檢署遞狀聲請再議，委任律師許哲維指出，他們提出第一點：未交代賴生死因動機，第二點：右手針孔有皮下組織出血（符合生前傷口），左手、鼠蹊部針孔卻沒有皮下組織出血，頸部明顯出血的疑點未解決、為何檢方不起訴書中賴生戴護頸拍照時間是墜樓隔天的早上10點，第三點：希望申請對命案現場2樓進行微物跡證調查。

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