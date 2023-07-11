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南投轎車失控自撞！旋轉180度卡分隔島　1家3口受傷送醫

▲自小客車於竹山鎮集山路三段自撞分隔島，車上一家3口受傷送醫。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲自小客車於竹山鎮集山路三段自撞分隔島，車上一家3口受傷送醫。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

陳姓男子日前駕駛自小客車載妻女行經竹山鎮市區時，突然失控自撞、旋轉180度後橫跨在馬路分隔島上動彈不得，造成一家3口受傷，其中24歲女兒頭部有外傷流血、胸腹疼痛；消防隊獲報後將3人緊急送醫，所幸沒有大礙，事故肇因由警方調查中。

南投縣消防局指出，本起車禍在7月8日下午5時許於集山路三段發生，竹山分隊接獲救災救護指揮中心派遣，立即調派救護車2輛及消防車1車前往搶救，抵達現場時發現一輛黑色自小客車橫跨分隔島上，車頭嚴重毀損變形，其中前座的氣囊皆因高速衝擊而爆開。

▲自小客車於竹山鎮集山路三段自撞分隔島，車上3人受傷獲救。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲自小客車於竹山鎮集山路三段自撞分隔島，車上3人受傷獲救。（圖／記者高堂堯翻攝）

55歲陳姓駕駛向警方表示，一家人當時從竹山南下、欲前往往彰化縣溪湖鎮，行經該路段時車子失控、旋轉180度橫跨分隔島上；消防隊指出，所幸3人意識都清楚、可自行走出車外待救，其中較嚴重的是乘坐在副駕駛座的陳男女兒，因頭部有外傷，另胸、腹撞擊傷，給予頸圈固定、清洗傷口、包紮止血、超音波檢查後，送往竹山秀傳醫院就醫，陳男和56歲太太余姓女子也因頭部及肢體挫傷，一同送醫，治療後無大礙、當天就相偕出院返家休養。

▲自小客車於竹山鎮集山路三段自撞分隔島，車上3人受傷獲救。（圖／記者高堂堯翻攝）

竹山消防分隊指出，該分隊救護車目前有最新配發超音波儀器，可由救護技術員操作、在地醫院的醫生可協助判讀，讓接收醫院提前啟動創傷小組或其他因應措施的準備；分隊也在提醒該路段為下坡彎道，已有多起車禍發生，呼籲民眾於下坡彎道駕駛車輛應注意車速，以避免失控車禍受傷。

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