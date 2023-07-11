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白點潰瘍疼痛不癒合　口腔癌2期術戒檳榔+酒…終可大啖美食

▲屏東榮總耳鼻喉科醫師李清池看診 。（圖／屏東榮民總醫院提供）

▲屏東榮總耳鼻喉科醫師李清池看診 。（圖／屏東榮民總醫院提供）

記者陳崑福／屏東報導

王姓男子兩年前，發現口腔有白色斑點，且口腔潰瘍疼痛久久無法癒合，在家人的陪同下尋求耳鼻喉科李清池醫師的協助，在第一次切片化驗，發現腫瘤為惡性，需進行第二次手術，手術後兩週只能透過鼻胃管進食，當時他許願「如果能吃一碗滷肉飯都好」，而術後復原狀況良好，王姓男子戒除菸酒、檳榔後，終於又能大啖美食！

屏東榮總耳鼻喉科醫師李清池表示，口腔癌泛指於發生在口腔裡的惡性腫瘤，範圍包含雙唇、口咽部、硬顎、口底、頰膜，口腔癌次分類為舌癌、頰膜癌、硬顎癌、 口底癌、齒槽癌等癌症，其中七成為舌癌與頰膜癌，裡面的細胞型態為鱗狀上皮細胞癌。

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口腔癌最常見的危險因子為菸、酒、檳榔，簡稱為ABC「Alcohol(酒精)betel nut(檳榔)和cigarette(香菸)」，根據公衛分析，若菸酒檳榔都有使用其罹患口腔癌的機率高達123倍以上，其中統計顯示10位口腔癌中，有9位病患有嚼食檳榔的習慣，因此檳榔在ABC裡面是非常重要的危險因子。

口腔癌常見的症狀為口腔裡有不明的色斑、腫塊或潰瘍大於兩周以上沒癒合、吞嚥困難且疼痛或是頸部出現腫塊，都有可能是口腔癌的症狀。

口腔癌需仰賴手術為主，輔助以放射線治療與化學治療，若口腔癌復發則可透過標靶治療跟免疫治療。有些較晚期的腫瘤也可以加入誘導式的化學治療，使腫瘤稍微縮小之後再進行手術切除腫瘤。

屏東榮民總醫院除了基本理學檢查、病史詢問之外，目前耳鼻喉科配備有高解析度內視鏡，內含窄頻攝影、頭頸部超音波以及細針穿刺，也可搭配電腦斷層、核磁共振、正子與單光子攝影來提高診斷率。

李清池醫師提醒民眾要戒除菸酒檳榔等惡習，維持良好的生活習慣，此外，政府有提供免費的口腔黏膜篩檢，原住民18歲以上，一般民眾30歲以上且有使用香菸、檳榔習慣即可到就近的醫療院所進行口腔篩檢，本院亦有與屏東縣衛生所合作(麟洛、長治、瑪家、屏東市)，安排定期的社區巡檢，活動場次可電洽該家醫科08-7557885#84931黃小姐。

早期發現早期治療，鼓勵民眾可以自我檢查，準備鏡子和手電筒，檢查口腔內是否有色斑、異常潰瘍或頸部腫塊，面部是否有對稱，可尋求專科醫師的協助。

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