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社會 社會焦點 保障人權

求診身心科…醫師煞到她！病歷查地址送食物猛追　辯：我有躁鬱症

▲▼醫生。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲小茹到身心科看診，卻反而遭醫師電話、跑到住處騷擾，害得精神更加緊繃，報警提告。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡怡萍／新北報導

一名在新北市開設身心科診所的44歲江姓醫師，對前來求診的女病患小茹（化名）有好感，竟藉由病歷上的個人資料得知小茹手機號碼後，在凌晨時段打電話給她，還擅自跑到小茹住址、在她的門口掛放食物，小茹不堪其擾報警，江姓醫師則稱自己因工作壓力大、躁鬱症發作想找人聊天。法院審理後依個人資料保護法，將江判處有期徒刑2月，可易科罰金。

根據判決，44歲的江姓醫師在新北市開設身心診所，小茹前往就醫後、江男對她一見鍾情，利用看診留下的病歷查找小茹的個人資料，得知她的手機號碼，在2022年9月8日凌晨12點多次致電給小茹，甚至在凌晨3點多直接殺到小茹住家，在門把上掛了食物後離去。

江男接受警方偵查時坦承不諱，但表示「看診時與小茹聊得滿開心的，才會主動聯繫她」，檢方認為江男未表明做這些行為的動機，2人訊息可見詢問小茹身心、睡眠狀況是否好轉、看診時間等，核均尚與性或性別相關目的無關，未達跟蹤騷擾，以違反個人資料保護法聲請簡易判決。

江男在法庭上則強調，自己身為醫師、當時因判斷小茹有高度輕生風險，才利用她的個資進行聯繫，請求無罪；縱然有違法，也請法官酌衡他行為時已因工作壓力大、身心出了狀況，躁鬱症發作，想找個人聊天，請求輕判。

法官認為，小茹已明確傳訊給江男表示「請你不要再對我做出這些事情了，無論是一直訊息我還是打電話給我，甚至是直接跑來我家還直接上到5樓門口，我是精神科的病人，你是醫師，你會不了解良好睡眠的重要嗎」，顯示已損及小茹的利益，審酌江男犯罪動機、態度等，依個資法中非法利用個人資料罪，判處有期徒刑2月，可易科罰金6萬，仍可上訴。

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