《嗨! 營業中》人氣擔當莎莎歡慶40歲生日　粉絲驚呆：太可愛完全看不出

▲莎莎在《嗨! 營業中》有活躍的表現，可愛率真的反應圈粉無數，完全看不出年紀。（圖／翻攝自莎莎Facebook，以下同）

消費中心／綜合報導

原來「keep住最喜歡的模樣」不是說說而已，周末剛過40歲生日的莎莎（鍾欣愉）用逆齡少女肌證明她真的做到了！19歲就踏入演藝圈，以自然不造作個性圈粉無數的她，最近更在高收視實境秀節目《嗨！營業中》成為超人氣擔當。除了亮眼的表現外，粉絲也大讚她整個人幾乎與10年前零變化，好像還越來越可愛、年輕，莎莎也曝光自己的秘訣給粉絲筆記。

高壓勞累掰！莎莎多「這一步」Keep住好命感亮顏美肌

到底《嗨! 營業中》有多忙？莎莎分享：「真的是從開店前準備到備料、待客、做餐、上餐、清潔、應變突發狀況等等，忙碌到連上廁所和補妝的時間都沒有。」在難以預料的戶外環境、搭配高壓勞累的作息之下，莎莎到底為何能永遠充滿元氣像個少女，一點都看不出來風吹日曬的痕跡？

直率的她也不藏私，大方分享她除了日常保養外還多了關鍵「一步驟」。畢竟因為她的休息時間少，所以保養更講求效率。認識到「精靈電波」後，更讓她的

保養之路回不去了。莎莎表示：「打了電波後，對於鬆弛和細紋超有感，也私心最喜歡它可以很快退紅，可以感受到皮膚一點一點變好、自然變美的過程。」

▲莎莎曝光10年前(左)和現在(右)照片，網友讚幾乎沒有落差，保養十分得宜。

美麗不求人！選對方法讓時間不落痕跡

身為節目中的人氣擔當，想和20歲妹妹們力拼，除了體力肯定要有，莎莎也開玩笑說：「皺紋和細紋更是不能露餡，在節目裡顏值可不能輸啊。」精靈電波因為不挑膚色，也讓大家都有機會嘗試。像莎莎自己做了一段時間後，整體心得就是很適合怕痛、又想悄悄變美的女孩們！

▲莎莎透漏自己追求最有效率的美，近年來積極投入嘗試電波保養。

最後莎莎也邀請大家一起主動追求「時間不落痕跡」的美麗機會，並且提醒在變美的過程中，千萬不要貪小便宜而購買來路不明的療程，還是要追求有相關機構認證的產品，還有專業的團隊和診所，才能讓大家美的自然又安心