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APP送2000元屈臣氏禮券！ 意外引出藥妝店「這東西」最常買

▲MOOD APP快問快答。

記者葉芷羽／台北報導

深受大學生喜愛的社群平台 MOOD APP，即日起至7/16，只要發佈貼文就有機會拿走屈臣氏2000元禮券，而活動一推出就吸引許多人參與，也引發「拿到2000元會在屈臣氏買什麼」的話題，不少女性用戶表示「彩妝跟衛生棉隨便拿就破兩千了」，而男性網友則說「只會買衛生紙或生活消耗品」，可以看出兩性在購物取向的明顯差異；另外APP也提供許多集點任務，點數可換取必勝客小披薩套餐、國賓電影票套票等超值好禮，抓緊時間趕快參加活動！

《下載APP參加活動 拿屈臣氏2000元即享券》

▲熱烈話題「2000元會在屈臣氏買什麼」。

MOOD APP熱門話題「2000元會在屈臣氏買什麼」，底下的回答可以分出兩派，女性用戶大多會買彩妝保養、防曬、生理用品為主，尤其以衛生棉的回答最多；而男性則普遍會選洗衣精、衛生紙等生活消耗品，男女兩派在購物上的取向有明顯的區別，此外還有部分男性用戶表示不知道要買什麼，也延伸出抱怨女友的留言，「明明東西都差不多，每次進去都要逛超久」、「一到屈臣氏我就變望夫石」，對此也有網友總結出「藥妝店就是女生的天堂」。

▲「拿到2000元會在屈臣氏買什麼」的話題留言能看出兩性在購物取向的明顯差異。

除了投稿拿屈臣氏禮券外，還有週週送出SOGO 500元禮券、簽到刮刮樂等活動，此外MOOD APP也有集點換取好禮的功能，只要通過做任務就能獲得MOOD POINTS，累積點數即可兌換必勝客、麥當勞等知名連鎖套餐，也讓不少網友們紛紛驚呼「實在太好康」、「點數累積超級快」、「摩斯、肯德基套餐換不完」。

《下載APP參加活動 拿屈臣氏2000元即享券》

▲「夏日防曬對策」活動。

想要獲得屈臣氏的2000元禮券，只要下載MOOD APP，參加「MP集點去：夏日防曬對策」活動，發佈「夏日防曬小秘訣」的主題貼文，並標註自己喜愛的防曬產品，就能獲得MOOD POINTS，同時就享有屈臣氏2000元即享券的獲獎機會此外，還有快問快答環節，只要在每週三中午12點半參加活動，就有機會拿到SOGO禮券500元！

《下載APP參加活動 拿屈臣氏2000元即享券》

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