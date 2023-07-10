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簽署醫衛合作瞭解備忘錄　台英擬建立健保互惠

▲▼英國國旗。（圖／CFP）

▲台灣與英國雙邊醫衛合作，簽署「醫衛合作瞭解備忘錄」。（圖／CFP）

文／中央社

台灣與英國雙邊醫衛合作，由駐英國代表謝武樵及英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）代表簽署「醫衛合作瞭解備忘錄」，擬健保互惠，台灣人旅遊英國有望使用健保看病。

衛生福利部今天發布新聞稿表示，台灣與英國交流越來越密切，7日簽署「醫衛合作瞭解備忘錄」，顯示台英堅定的雙邊夥伴關係，進一步強化台英醫衛合作根基。衛福部國際合作組技監劉麗玲下午告訴中央社記者，這次合作範圍包括疫情準備、數位健康、健康保險、心理健康、健康老化等領域。

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劉麗玲指出，未來每年將制定相關工作計畫以落實執行合作備忘錄，以這個備忘錄架構推動實質合作，其中英國最興趣的是健保互惠，有意比照英澳合作，希望推動英國人到台灣旅遊，可使用英國健保卡看病，相對的赴英台灣人生病也可用台灣健保卡就醫。

劉麗玲表示，這是有史以來的一大突破，開了台灣與英國醫衛合作先河，至於未來執行細節，如英國人在台灣用英國健保卡看病，相關醫療費用究竟是由台灣的健保支付或英國的健保支付，以及如何制定短期旅遊就醫項目給付範圍，預計近期將舉行工作坊，進行工作小組對話。

劉麗玲說，英國肯定台灣醫衛水準高，加上具有數位科技領域發展可能性，除了健保議題以外，建置遠距醫療、設立虛擬病房也將是討論項目之一，期盼藉由資訊分享及交流、雙邊互訪、共同辦理工作坊及會議等機制進行交流合作。

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