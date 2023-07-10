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日本大學開課學「台灣華語」　矢板明夫：日本社會正看好台灣

▲▼矢板明夫在臉書上PO出，日本大學開課學「台灣華語」的宣傳廣告。（圖／翻攝自Facebook／矢板明夫俱樂部 Yaita Akio）

▲日本天理大學開課強調學習「台灣華語」，矢板明夫分析這代表日本社會看好台灣。（圖／翻攝自Facebook／矢板明夫俱樂部 Yaita Akio）

記者林彥臣／綜合報導

日本奈良縣的天理大學將於2024年增設「中國語學科」，並在廣告宣傳上面強調，「台灣華語」。對此日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫就在臉書上發文表示，與30年前日本人一面倒學習中國漢語拼音和簡體字的情況相比，這樣的轉變是代表日本社會「看好台灣」。

矢板明夫臉書發文表示，位於日本奈良縣的天理大學，將在2024年春天增設中國語學科，校方希望明年參加大學聯考的學生積極報考該學科，但廣告上寫的文字卻是「徹底瞭解台灣」。

矢板明夫說，宣傳廣告上還同時註明，該學科是一門可以深入學習台灣社會、文化，在所謂的「中文」之外，還能學到「台灣華語」和「台語」的稀有學科。

矢板明夫感概，「這幾句宣傳，讓我有恍若隔世之感」，30年前他上大學的時候，正趕上中國經濟開始進入高度成長期，各個大學的學生在選擇課程的時候，選修「中國語」的學生突然間多了起來，教中文的老師大部分都來自中國，因為當時學生和家長都覺得學習中國的漢語拼音和簡體字，要比學習台灣的拼音和正體字有前途。

矢板明夫指出，正所謂「三十年河東、三十年河西」，現在，想學中文的學生更喜歡的是台灣，透過學中文可以認識台灣，成為了招攬學生的一大優勢。

今天看到了一張廣告，覺得很有意思。位於日本奈良縣的天理大學，將在2024年春天增設中國語學科。學校希望明年參加大學聯考的學生積極報考該學科。但廣告上寫的文字卻是「徹底瞭解台灣」。同時註明，該學科是一門可以深入學習台灣社會、文化，在所謂的「中...

矢板明夫俱樂部 Yaita Akio 發佈於 2023年7月9日 星期日

矢板明夫分析，這幾年台日關係發展迅速，台灣的防疫成功和台積電落戶熊本等新聞，提升了台灣的形象、也增加了台灣的魅力，同時，中國這幾年施展戰狼外交、四處樹敵，也造成國際形象一落千丈。

矢板明夫認為，高中生報考大學時選擇什麼學科和專業，是這些學子和家長對未來的一種投資，他們當然要選擇回報率高的，天理大學的「中國語學科」完全不提中國、只宣傳台灣，說明日本社會正在「看衰中國、看好台灣」。

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