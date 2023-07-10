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最高薪上看10萬！　桃園聯合徵才釋2,100職缺助中高齡求職者

▲桃園聯合徵才釋2,100職缺助中高齡求職者

▲桃園聯合徵才釋2,100職缺助中高齡求職者。（圖／勞動局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

面對少子化現象及各行各業疫後缺工危機，如何留住並有效運用中高齡及高齡勞動人口更是目前重要的課題，為幫助中高齡及高齡民眾可以找到合適的工作，桃園市政府就業職訓服務處桃園就業中心7月將舉辦兩場次中大型「一鹿順風、職向未來」聯合徵才活動。

市府就業職訓服務處10日表示，兩場次中大型「一鹿順風 職向未來」聯合徵才活動，於7/14（五）09:00-13:00陽明公園市民活動中心(桃園區介壽路199號)及07/26（三）13:30-15:30 山頂市民活動中心(龜山區明興街36號)辦理，共計邀請50家廠商共襄盛舉，釋出2,100個以上就業機會。

本月邀請廠商包含台灣富綢纖維、迎廣科技、蝦皮、漢台科技、安維斯汽車租賃、桃園市私立祥育居家式服務類長期照顧服務機構、忠正保全、良福保全、義美食品、日月光半導體、台灣順豐速運、築間餐飲、來來物流、家樂福、風澤中醫、錢櫃、台灣房屋、正隆-大園造紙廠、屏榮食品、超秦、本源興、汎渼、良晟食品、萬金工業工程、揚秦國際、雲雀國際、萊爾富、亞通汽車客運、中興保全科技、世豪小客車租賃（桃園復康巴士）、桃園汽車客運、台灣檢驗科技、統領百貨、桃園市私立全家人居家長照機構、歐悅、屈臣氏、宏洲纖維工業、華宏新技...等50家廠商共襄盛舉，其中有廠商提供最高月薪10萬元積極獵才，歡迎求職民眾把握機會踴躍至現場面試。

就業職訓服務處積極鼓勵求職朋友加入職場，活動當日特別設置『專案區』，提供多種方案諮詢及登記說明。

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