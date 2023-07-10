在雲林幸福成家！　內政部啟動「麥寮好室」社會住宅

▲蘇治芬表示，麥寮鄉是雲林縣唯一人口數正成長的鄉鎮，公共建設的需求也日益迫切，住的問題是最基本的，麥寮好室就是給大家有個好窩，希望年輕人幸福成家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

立法委員蘇治芬與內政部政務次長花敬群今（10）日在麥寮體育館啟動麥寮好室計畫，「麥寮好室」規劃地上5層、地下1層，共100戶，預計116年12月完成。其鄰近麥寮國小、城鄉運動公園、鄉公所，生活機能良好，僅距離台17線約0.6公里、台61線1.2公里，前往台塑六輕或雲林長庚紀念醫院約10公里。

立法委員蘇治芬表示，除了爭取社會住宅在麥寮落地，蘇治芬委員表示民進黨政府除了修正平均地權條例，賴清德副總統也宣示增加青安住宅優惠貸款，就是希望年輕人不但可以立業、也可成家生子，希望海線經濟的發展，可以減少其他鄉鎮人口的外移，提升生育率及留住年輕人。並強調，為了讓麥寮成為宜居城市，留下年輕人，將全力爭取麥寮高中運動園區，麥寮還有其他都市計畫也會陸續完成。

內政部政務次長花敬群表示，雲林縣除了即將啟動的麥寮好室100戶，斗六和虎尾的505戶社會住宅正興建中，社會住宅也同時結合托老、托幼的社會政策，強化社會住宅的多元社會功能。花敬群強調，社會住宅如只是單純的住宅就失去社會及國家政策的意義，現在社會住宅也都融入綠能、減碳、永續的要素，引領和實踐國家政策，社會住宅也是都市更新、都市發展的政策工具，只要社會有共識，政府就會全力以赴，增加社會發展的契機。

▲蘇治芬表示，麥寮鄉是雲林縣唯一人口數正成長的鄉鎮，公共建設的需求也日益迫切，住的問題是最基本的，麥寮好室就是給大家有個好窩，希望年輕人幸福成家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）