退役軍犬走失「懸賞4300萬尋狗」！狗找到了結局卻讓人超崩潰

▲退役軍犬「天狼」走失，主人開1,000萬元尋狗。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

寵物走失了，總會讓主人十分著急。不過，河南鄭州一名楊姓男子因為飼養的愛犬走丟，發布了尋狗啟事，懸賞金額高達1,000萬元（人民幣，下同，約新台幣4,331萬元），如今愛犬真的找到了，背後結局卻令人超傻眼。

綜合陸媒報導，楊姓男子9日發布通告，愛犬「天狼」在鄭州北龍湖南河一帶走失，當時天狼穿著黑色馬甲，上面還印有「退役軍犬」4個字，特徵十分明顯。

楊男表示，天狼是8歲半的退役雄性軍犬，曾經做出巨大貢獻，不會刻意傷害任何人，若有人看見，也希望能盡速與他聯繫，只要提供重要線索，就給予200萬元（約新台幣866萬元）獎勵，如果找到並平安歸還，則給予1,000萬元（約新台幣4,331萬元）獎金。

▼河南鄭州一名楊姓男子開價1,000萬元尋狗。（圖／翻攝微博）



消息在網路上掀起熱潮，大量當地人開始了尋狗活動，消息也驚動了警方，後來楊男的手機疑似被打爆，無論怎麼撥都無法接通，最後甚至直接關機。

後來當地媒體詢問鄭州流浪動物領養中心，才知道天狼已經被找到，楊男也已將愛犬領回。不過，雖然懸賞1,000萬元，但愛犬成功找到以後，楊男只支付了5,000元（約新台幣2萬1,657元），會開出高額懸賞，只是因為尋狗心切而開出的噱頭。

消息曝光後引發討論，不少網友氣炸撻伐，「這算是詐騙吧！發公告懸賞本身就是一定的公開承諾，這樣就能輕鬆了事，那以後誠信何在」、「又來騙人了，承諾就要兌現。古人都能一諾千金，現在反而做不到了」、「以公告懸賞，具有法律合約效應，其實可以走法律途徑要求履行。」