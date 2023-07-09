特斯拉上海廠傳裁員500人　車型改款後「電池由代工廠負責」

▲特斯拉上海工廠傳出裁員消息。（圖／路透）



記者林郁婷／綜合報導

美國電動車龍頭特斯拉（Tesla）上海工廠驚傳裁員500人，此次主要是電池總裝一期工廠的員工，目前特斯拉未說明具體裁員原因，研判是受車型改款及美國對中國的政策影響，導致工廠訂單銳減。

根據法國《路透社》（Reuters）引述《彭博社》（Bloomberg News）報導，知情人士稱特斯拉將解僱上海廠部分電池生產工人，目前不清楚總共裁員多少人及具體原因，也沒有收到特斯拉的回應，該消息最早由上海新聞入口網站「Deep Analysis」所報導。

據了解，截至2022年6月24日為止，特斯拉在上海的員工，參加社保人數共19181人，其中以「總裝」、「沖壓／鑄造」、「焊裝」和「塗裝」四個車間占比最大，而此次裁員的電池總裝一期工廠，員工數不到1000人。





36氪旗下「啟動PowerOn」指出，特斯拉裁員原因研判是受Model 3和Model Y改款影響，電池包升級後將交給電池廠代工，再來是美國政府取消對使用中國產電動車型補貼，而產生的出口壓力，導致上海工廠裁減超過一半的員工。

拜登政府去年推出《2022降低通膨法》，於今年1月1日正式施行，該政策內容指出，美國政府將會補貼購買電動車的消費者，最高每輛為7500美元（約新台幣23萬元），然而前提是必須為北美製造電動車，使用的電池材料也必須來自美國或與美國有自由貿易協定（FTA）的國家，大部分的電池生產和組裝要在北美地區完成。