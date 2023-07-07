寧德時代最新電池「充電10分鐘跑400公里」　拚2023年底推出

▲寧德時代在2023上海車展中展示的麒麟電池。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

全球動力電池龍頭寧德時代首席科學家吳凱昨（6）日在2023中國汽車論壇上表示，寧德時代正研發的新產品，能夠實現充電10分鐘可跑400公里的目標，有望在2023年底推出，至於另一項正在研發的全新產品，未來將實現充電5至7分鐘即可跑400公里的里程，達到與現階段加油車一樣的速度。

▲全球動力電池龍頭寧德時代。（圖／CFP）

《新京報》報導，吳凱認為，里程焦慮已不再是新能源汽車發展的核心問題所在，寧德時代超1000公里續駛里程的麒麟電池已在極氪汽車上實現落地。他進一步表示，未來，我國動力電池新技術將向補能速度、惡劣工況和冬天惡劣溫度下性能的穩定等方面發展。

吳凱指出，經優化後，寧德時代2023年推出的新一代動力電池，在攝氏零下20度環境的充電效率可提升50%，常溫下快速充電效率也能提高超40%。

不僅如此，吳凱強調，寧德時代研發的鈉離子電池、M3P電池也將於2023年開始量產，凝聚態電池已具有量產能力，全固態電池的研發在業內處於領先地位，不過，「在無過渡金屬電池的研發上，目前能量密度比三元材料還高，但離量產還有一定距離。」

據了解，吳凱並未證實這項新產品就是4月在上海車展上發表的4C麒麟電池，不過，理想汽車的首款純電車資訊讓外界生出無限聯想。理想汽車曾透露，首款純電車型將成為全球首款搭載寧德時代4C麒麟電池的車型，「理想汽車將提供800V超充的解決方案，實現充電10分鐘，續航400km。」