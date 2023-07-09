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新北刑警約她面交...正妹上車慘遭強壓揉胸強吻！判決出爐

▲桃園市古姓男子去年1月某日在住處與女友、乾妹3人酒後同床共眠，趁女友睡著之際爬上乾妹身上先後指侵與性侵得逞。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲新北金山分局偵查隊陳姓警員工作時認識女子，竟叫她到停車場猥褻得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭世賢、郭玗潔／基隆報導

陳姓男子原在新北金山分局偵查隊任職，去年將辦案時認識的女子小雪(化名)約到停車場，趁她坐上副駕駛座時，將她座椅放平強壓摸胸強吻，被小雪告上法院。基隆地院審理，認為陳男犯行屬實，考量他已和小雪調解完畢，依公務員假借職務上之機會故意犯強制猥褻罪，處8月徒刑。緩刑2年，緩刑期間付保護管束。全案還可上訴。

判決指出，偵查隊陳姓員警因偵辦案件，認識女子小雪，並於去年3月24日下午3時許打電話給她，藉口要她拿回朋友「四哥」的包包，約她在某宮廟停車場見面。小雪當天自行開車抵達相約地點後，進入陳男車內並坐在副駕駛座。不料兩人閒談到一半，陳男突然將小雪的座椅放倒鋪平，強壓她身上摸胸強吻。事後小雪不堪受辱，報警處理。

金山警分局會同婦幼隊組成專案小組調查後，以陳與小雪接觸未事前報備，依違反《警察人員與特定對象接觸交往規定》，懲處陳2小過，拔刑事牌，改調制服警察，並調離金山分局。

全案審理時，陳男認罪，法官審酌他已和小雪調解賠償完畢，應知警惕無再犯之虞，依公務員假借職務上之機會故意犯強制猥褻罪，處他8月徒刑。緩刑2年，緩刑期間付保護管束。全案還可上訴。

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