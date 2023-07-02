狼師假釋又去補教業！9天猥褻3女童噁辯「吃豆腐」　下場出爐

▲彰化張姓男子曾犯猥褻罪，假釋期間到兒童補習班擔任老師，又對3名7歲以下的女童伸狼爪。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／彰化報導

張姓男子在擔任國小體育代課老師時，因猥褻多名女學生被判刑，去年假釋期間，又到彰化文理補習班當老師，趁著在教室一對一輔導女童時，撫摸她們下體，同月9天內就有3名女童受害，其中兩名才7歲，另一名受害學生甚至未滿7歲。張男犯行曝光後，辯稱他只是在「吃豆腐、占便宜」而已，讓家長憤而要法官從重量刑。一審法官依強制猥褻等罪，合併處他4年6月徒刑。案經張男、檢方上訴，二審法官維持原判，駁回上訴。

判決指出，張男2022年3月期間到一家兒童文理補習班任教，利用單獨和女童訂正考卷過程，在教室亂摸她下體，又在一對一英文小書朗讀輔導過程中，也對另外2名7歲女童伸狼爪。

張男犯行曝光後，雖坦承有摸女童，但卻堅持他只是在「吃豆腐、占便宜」，讓被害女童家屬聽了，都氣到不願意和解。一審法官依1個對未滿14歲女子犯強制猥褻罪、2個對未滿14歲女子犯猥褻罪，合併處4年6月徒刑。

檢方和張男都上訴。檢方認為張男有猥褻前科，在假釋中又犯本案，可見完全沒有反省，應從重嚴懲。

張男則請求法院為他安排和解，他願意賠每位被害人3萬元，也希望法官考量他是家中獨子，要扶養身體欠佳的父母，還要負擔他們的醫藥費，念在他亟欲拯救父母於燃眉之急，拜託法官減刑。

不過法官指出，張男為人師表，卻為滿足一己私慾，利用被害人年幼可欺，對她們強制猥褻，造成她們難以抹滅的陰影，且被害人家屬也請求重判，認為一審已考量一切情狀，量刑合理，駁回上訴。全案還可上訴。