幼教男師偷同事信用卡　盜刷32萬買徠卡、iPhone14...馬上變賣

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵3隊接獲線報，1名幼教班女老師放在辦公室的信用卡被偷走盜刷，且還狂刷3C產品總價值達32萬多元，警方透過刷卡店家追查，鎖定同辦公室的英文男老師竟是相機店的會員，最後順利將竊盜的英文老師逮捕到案。

警方調查，30歲的徐姓幼教班老師，在日前將父親贈與的信用卡放在幼稚園的辦公室，但是卻不翼而飛，且還被人盜刷購買價值32萬7800元的3C產品，包括徠卡相機機身、鏡頭、IPhone14及IPad等電子商品。



▲幼教英文老師偷走女同事信用卡盜刷32萬多元。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方到嫌犯涉嫌盜刷的相機店調閱監視器，發現同幼稚園的35歲吳姓英文老師，就是涉嫌盜刷的嫌犯，店家一眼就認出該名盜刷的英文老師也是店裡的會員，警方鎖定後立刻逮人。

吳姓男子事後坦承犯行，因為缺錢花用，才會偷走徐姓女同事的信用卡，並且盜刷後的物品立刻轉賣獲利20萬元，儘管表示會歸還金錢，但是仍遭警方依照竊盜、詐欺以及偽造文書等罪嫌送辦。



▲幼教男師缺錢偷同事信用卡盜刷，還便宜變賣盜刷3C商品。（圖／記者邱中岳翻攝）

刑事警察大隊呼籲民眾需隨身妥善保管個人物品，加強防竊措施，以杜絕犯嫌覬覦，避免讓宵小有機可趁。刑事警察大隊本於維護民眾財產安全之職責，將賡續偵辦竊盜案件，避免民眾財損發生。