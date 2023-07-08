快訊／好市多起司驗出致癌物！業者：已全面下架並召回

▲好市多一款起司驗出「環氧乙烷」，業者將全面召回。（圖／讀者提供）



記者周姈姈／台北報導

今（8）日有民眾爆料指出「方才接到好市多來電，表明之前購買的起司商品被驗出有『環氧乙烷』，需要全面召回該商品」，對此，食藥署稍早證實「確實有此事，正在調查中」，而好市多也針對此事做出最新回應。

有民眾爆料指出，接獲好市多致電表示，一款起司驗出致癌物「環氧乙烷」要全面召回商品；食品藥物管理署傍晚先證實此事，而環氧乙烷在食品不得檢出，並於晚間宣布問題產品為美國產的「油漬摩佐羅拉乾酪(產地：美國)(規格：0.68公斤/盒)」。

食藥署副署長林金富表示，整起事件是起於好市多曾向食藥署報驗油漬摩佐羅拉乾酪產品1批，重量456.96公斤，產品有效日期2023.8.23，於6月26日邊境檢出農藥殘留環氧乙烷（ethylene oxide, EtO）1.407 ppm評定不合格，該批產品禁止輸入。

林金富指出，在邊境查出不合格產品未輸入，而食藥署追查已輸入國內同品項不同批號產品，仍在效期內有1批(產品有效日期20230707、20230719)，即請高雄市衛生局啟動後市場查核。

衛生局6月27日至好市多公司查察，該批產品輸入總計913.92公斤，目前尚庫存156.4公斤(230盒)，經該局抽樣檢驗，7月7日晚間檢出環氧乙烷1.277 mg/kg與規定不符，已請業者回收。

針對此事，好市多回應，感謝您的關心，關於Formaggio 油漬摩佐羅拉乾酪召回一事，由於112/06/18所進口的油漬摩佐羅拉乾酪於邊境檢驗出環氧乙烷，並銷毀處理，而好市多同時自主送驗其他批號的商品，同樣檢出環氧乙烷，台灣法規對於該物質規定為不得檢出。為維護會員的權益與身體健康，好市多已立即將所有產品下架並啟動自願性召回。若會員對商品有相關問題，請洽好市多客服，我們將提供協助，謝謝。