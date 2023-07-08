中美關係太壞「容不下一次普通衝擊」　時殷弘：對話效用可疑

▲大陸國家總理李強會見美國財長葉倫（Janet Yellen）。（圖／路透）

記者蔡儀潔／北京報導

中美「兩隻大象」鬥爭全球緊繃，美國國務卿布林肯、財政部長葉倫近日相繼訪問北京，試圖尋求穩定的雙邊關係。大陸國際關係專家時殷弘向《東森新媒體ETtoday》分析道，中美競鬥愈益加劇，而雙方對話效用可疑。

中國人民大學國際關係教授時殷弘指出，中美關係已是非常脆弱，且不會有顯著和經久的改善，從年初的飛艇事件就可看出，雙邊關係形勢太壞，以至於容納不了單獨一次普通衝擊。

▲布林肯6月與習近平會晤。（圖／路透）

時殷弘表示，過去十年來的中美交往史已反覆顯示，溝通本身「那麼經常地、那麼少有意義」，在任何重大要點上，就競鬥的顯著和經久緩解而言，布林肯6月中旬末的訪華「未產生任何成果」，或許僅強化了雙方防止軍事衝突的意願。

「實際上，中美都高度重視防止軍事衝突」，時殷弘接著話鋒一轉稱，然而同時，沒有哪一方給予或準備給予對方重大和經久的讓步，每一方都「繼續做自己認為至關緊要的無論什麼事情」，甚至已有種種升級，尤其在台灣、東海及半導體高技術三大方面。

時殷弘在台海局勢上舉例稱，今年3月29日蔡英文過境美國，4月5日會晤眾議院議長麥卡錫；3月31日9架解放軍軍機飛越台海中線，4月8日東部戰區宣佈在台海內和周圍，模擬封鎖台灣的戰備巡航和演練，其間有39架軍機飛越台海中線，一艘航空母艦和12艘其他軍艦巡航台島周邊海域。

▲時殷弘是大陸國際關係領域的重量級學者，曾被聘為國務院參事。（圖／ETtoday資料照）

時殷弘表示，自2022年4月下旬往後，美國對華政策的「頭號優先」是確保絕對防止和避免軍事衝突，但中國一直抵制這絕對保證，擔憂這將使華盛頓繼續升級對台灣更全面的支持，並導致台灣當局更加謀求台獨。

時殷弘總結稱，據當前美國政府的有關話語，中國政府大概「永不會同意恢復和加強兩國間的高層軍事溝通」，儘管同樣將防止和避免軍事衝突置於國家頂級優先之列，但更依靠雙方前沿部隊的相關經驗和華盛頓的「膽怯」。