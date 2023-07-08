陳明文被控養豬場超貸　陳冠廷直播公開資料、邀黃國昌看現場

▲陳冠廷公布養豬場相關資料。（圖／翻攝陳冠廷臉書，下同）



記者杜冠霖／台北報導

前立委黃國昌日前質疑立委陳明文以兒子、民進黨嘉義縣立委參選人陳冠廷名義，拿價值3千萬土地跟農會貸款上億元。對此，陳冠廷7日透過直播公開相關資料、文件澄清，購買畜牧場用地價格為3300萬元，申請土地融資2000萬元，另外設備包含五座豬舍等，投資了1億1000萬元，貸款7280萬元，並無3千萬貸1億的狀況，陳也邀請黃國昌到養豬場參觀。

對於黃國昌提出質疑，陳冠廷回應，關於老師所說的地，是畜牧場，位置在嘉義縣竹崎鄉山子門段61-3、61-6、61-7地號。過去是舊式養豬場、現在則是水濂密閉式、降低嫌惡設備的養豬場。

陳冠廷也提出4點說明：

一、老師提到，陳明文用3000萬元買的地，卻跟農會貸款1億元並不正確。實際情況為依政府專案農貸規定，依實際工程款金額，向農會提出申貸，並將土地及相關建物及設備作為抵押物。換句話說，並非單純拿土地去申貸。就如同房屋貸款，銀行不會僅評估建地的價值，而是房屋與建地的價值共同核算，並且同時將房屋與建地作為抵押品。

二、專案農貸用途為新式畜舍改建，配合政府鼓勵禽畜產業升級政策，將既有傳統舊式養豬場，改建為新式密閉式高床畜舍，以提升環保水準及改善豬隻生活環境。該專案有眾多豬農參與申請，冠廷也是依照規定，向農會提出申請及獲得核准。

三、當時購買畜牧場用地價格為3300萬元，申請土地融資2000萬元，符合農地貸款規範，而建造畜舍及購買所需設備皆依專案農貸規定，按實際工程款申貸上限不超過七成規範。

四、冠廷向來敬重黃老師，所以跟老師說明這個畜牧場狀況。

陳冠廷隨後開直播公布工程合約書、購買契約書等資料及申請相關作業流程，也穿防護衣直接到養豬場內部介紹設施，陳指出，養豬場養了超過4千頭豬，為了升級相關設備，包含五座豬舍、污水處理槽、管理棟、繫留欄及堆肥舍等，總投資了1億1000萬。也有網友要他當場拿出合約書，陳冠廷也直接秀出工程合約書證實，合於法令貸款7280萬。

陳冠廷表示，畜牧產業未來會持續發展，特別是有品牌、在好的養殖場所生產的豬隻，經過升級，也才能盡量避免影響周邊。嘉義是農工大縣，做產業、興建新式豬場，是實業的一部分，並非投機。

陳冠廷指出，不管是自己還是家人，身為公眾人物本就會接受社會大眾嚴格的檢視，「每一句回應跟談話都要有所本，這是冠廷一貫的做事態度。在追求公平正義的道路上，或許大家方法不盡相同，步調未必整齊劃一，但相信初心都是一致的，加油！」

對於相關爭議，嘉義縣政府農業處也回應，陳冠廷申請豬舍畜牧場是舊場改建，飼養頭數4000頭，2021年核准牧場改建許可證，畜牧場是嫌惡設施，受理申請依畜牧法相關規定嚴格審查。