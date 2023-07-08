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小資族無痛省錢8大秘招！戒掉「想要」每月省千元、辦一堆信用卡超NG

文／Workworks職場人

「想擺脫月光族卻不知道該怎麼做、想開始存錢卻又發現存不了多少⋯」，職場人們有遇過以上這些情況嗎？本篇編輯將分享《人生實用商學院：培養理財的富腦袋》的「8大省錢秘訣」，讓職場人們能輕鬆建立起良好的理財習慣！

省錢秘訣

1.先存錢再花錢

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不少人想要投資理財，但每次還沒到月底卻又把薪水花光光，也就是無錢可理的狀態，作者建議職場人們省錢秘訣第一招為「先存錢再花錢」，畢竟手邊如果沒有足夠的資產，就沒辦法進行更全面及專業的投資。

2.記帳

職場人們平時有記帳的習慣嗎？很多人口袋中的錢會不知不覺地花光光，這時候就必須養成記帳習慣，從資金的「收入、支出、盈餘」，進一步了解每天、每周、每日的金錢動向，並從中找出可能被浪費的錢。

3.保留發票跟收據

省錢秘訣第三招為「保留發票和收據」，建議職場人們每次消費後，透過保留紙本或電子發票的形式，藉此思考哪些是不必要的開銷，以後就能避免重複購買或是衝動消費的機會。

4.不要辦一堆信用卡

職場人們手邊有幾間銀行的信用卡呢？如果手上有太多信用卡，反而容易不知不覺刷爆存款，作者建議大家生活上只要保留一張「常用」的信用卡就好，並且要記得繳清每月的帳單，如果沒有全額繳清就必須給付給銀行利息，通常高達5%-15%左右。

5.節省餐費和交通費

外食的餐費往往是上班族的一大筆開銷！省錢秘訣第五招為「節省餐費和交通費」，建議職場人們可以盡量自己帶午餐便當，交通費也是能省則省，像是多搭乘大眾運輸工具（公車、客運、捷運），畢竟自行開車的話容易增加加油錢、稅金、保養維修費用的支出呢！

6.想要還是需要

「是想要還是需要呢？」在購物之前，職場人們不妨先思考「這筆錢值不值得花？」例如在口渴的時候問問自己，是「需要」喝水還是「想要」買飲料，不少上班族早上一杯咖啡配中餐、中午再來一杯咖啡提神，光是咖啡費用一天就會花100元，倘若一天省下100元的咖啡飲料錢，一個月就能省下3千元呢！

7.使用折價券

能殺就殺價！如果職場人們不殺價，商家也不會主動降價賣給你，作者建議大家日常購物時盡量挑有折扣的時候，例如「加1元多1件」，但是要記住真的有需要時再買，不要商家有折扣就一直掏光口袋。

8.自己做居家修繕

省錢秘訣最後一招為「自己動手居家修繕」，包含換燈泡、修繕水龍頭、通馬桶這些小工程，自己動手做就能省下不少錢，如果不熟悉居家修繕步驟的職場人們，也可以上網學習相關技能，如此一來就能省下一筆費用啦！

以上「8個省錢秘招」職場人們都學起來了嗎？如果有其他省錢撇步也歡迎跟編輯分享唷！

【延伸閱讀】

租屋族省錢必看！室內設計師6個建議，輕鬆提升租屋品質、居家氛圍

小資族買房「5省錢撇步+4還貸方式」一次看：預售屋開盤買、提前還貸縮短期限最划算？

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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