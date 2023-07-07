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包梅芳+潘泓母子檔雙人展 感受排灣文化極致之美

▲包梅芳與潘泓母子作品，即日起至9月10日於屏東美術館展出 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲包梅芳與潘泓母子作品，即日起至9月10日於屏東美術館展出 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東三地門藝術家Pakedavai Zepule (包梅芳)與Dabillyan Aliss (潘泓)母子，以《Samiling的記憶》為主題，即日起至9月10日於屏東美術館，合作展出兩代間對於部落記憶的創作。

包梅芳透過畫作記錄部落植物，訴說美麗的排灣傳說；潘泓將傳統圖文描繪於圓傘，乍看像排灣族女孩的雲肩，展區四十多件作品，是部落美學的呈現，亦是文化記憶的傳承。

▲包梅芳與潘泓母子作品，即日起至9月10日於屏東美術館展出 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣政府文化處表示，藝術家包梅芳來自於三地門鄉Pakedavai貴族家族，38年的教職生涯，致力於部落美術教育與文化復振，退休後更全心復育部落傳統植物。在她50多年的繪畫歲月，一一將部落的Lakarau花環記憶畫下來。花環在部落祭典儀式裡是不可或缺的一環，且花環上的每一種植物，都有它象徵的意義。這次展覽呈現她彩筆下Lakarau綻放的藝術火花。

與母親共同展出的潘泓，從小展現繪畫天份，他將傳統服飾上的人頭圖紋、蛇紋、十字、花草紋、人像紋，重新轉化、彩繪在一把把圓傘上面，每把傘皆是一個部落隆重與身分詮釋，以獨一無二的創作形式，將排灣族珍貴文化一一珍藏在《傘亮的祝福》展覽中。

▲包梅芳與潘泓母子作品，即日起至9月10日於屏東美術館展出 。（圖／記者陳崑福翻攝）

女兒潘洵也是這次展覽策展人；她表示，排灣族語 Samiling，形容排灣族人對於生活與美感的追求，隨心感受，自然山林存在於生活之中。兩位藝術家以各自的創作，傳遞著samiling記憶的豐富內涵，藉由展覽分享，讓傳統的生活智慧、美好的文化記憶可以被珍惜、被看見。

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