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社會 社會焦點 保障人權

大膽陸船越界甩尾竄逃！海巡特勤飆浪狂追　4人狼狽就逮

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

海巡署金馬澎分署為防範中國大陸籍漁船、快艇及抽砂船，於馬祖海域越界非法作業，從今（2023）年4月起派遣特勤隊人員進駐馬祖，針對馬祖周邊海域實施強力掃蕩，隨即就成功攔截頑強竄逃的無名大陸漁船，昨（6）日船上4人執行完3月徒刑後，交由移民署遣返、並沒收該輛漁船。

▲▼【馬祖海巡結合特勤能量 威力掃蕩遏阻陸船越界】。（圖／記者林名揚翻攝）

▲馬祖海巡結合特勤能量，掃蕩越界陸船，攔查頑強逃竄的非法船隻。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

全案發生在今年4月25日，第十一巡防區掌控1艘不明漁船駛入我方限制水域，立即通報馬祖海巡隊巡防艇前往辨識驅離，不料該船發現人員靠近、拒絕登檢開始加速疾駛逃竄，在海面上蛇行甩尾企圖甩開，第十一巡防區立即增派CP-1052艇及2艘特勤突擊艇緊急出勤支援，最後於西莒西方4.6浬，成功攔截該艘大陸漁船，登檢時船長等4人強力抵抗及阻攔，特勤人員再以優勢人力5員強力將人押返南竿福澳港。

▲▼【馬祖海巡結合特勤能量 威力掃蕩遏阻陸船越界】。（圖／記者林名揚翻攝）

案經連江地方法院就李姓船長等4人行為，依違反入出國及移民法及妨礙公務執行罪，合併執行有期徒刑3月，於昨(6)日執行完畢後移交移民署辦理遣返事宜，該無船名漁船則依法沒入。

海巡署第十一巡防區表示：海巡署為有效維護馬祖海域治安，將持續統合馬祖海巡隊及特勤隊等能量，運用巡防艇及沿岸多功能艇機動快速之性能，強力查緝取締越界陸船，積極守護漁民權益，確保海洋資源永續發展。

▲▼【馬祖海巡結合特勤能量 威力掃蕩遏阻陸船越界】。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼【馬祖海巡結合特勤能量 威力掃蕩遏阻陸船越界】。（圖／記者林名揚翻攝）

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