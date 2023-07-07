史上最大杯！超商首賣「巨無霸冰咖啡」　限量65萬杯搶喝

▲7-11 CITY CAFE今夏重磅推出「CITY CAFE超大咖冰咖啡」，7/10起限量開賣。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

天氣這麼熱，一定要喝冰冰涼涼的飲料！就有超商將開賣「超大咖冰咖啡」，首度開發「特特大杯規格」，900ml美式、拿鐵一杯喝到爽，全台限量65萬杯，可要把握機會搶買。

7-11觀察夏季因高體感溫度，夏季特大杯銷售業績較冬季增加2成，因此7-11宣布，7/10起將率超商通路之先，於6700間門市首度推出CITY CAFE「超大咖冰咖啡」，900ml美式、拿鐵一杯喝個過癮，全台限量開賣65萬杯，售完為止。

▲900ml美式、拿鐵一杯喝個過癮。



除了容量變成特特大杯規格之外，CITY CAFE「超大咖冰咖啡」也延續品牌精神「在城市探索城事」打造全新杯身，環繞插畫風格搭配特色語錄藝術筆觸，例如「喝完我就是大咖」、「城市在走，咖啡要有」、「探索你的超大咖」等字樣，有趣又可愛。

▲比薩買1送2。（圖／必勝客提供）

必勝客即日起至7月12日祭出「比薩買1送2」限時優惠，只要於門市外帶1個13吋大比薩就送2個9吋小比薩，最低只要555元就能爽吃，大比薩共有15個經典口味開放任選，小比薩限定日式味噌鮭魚燒、財圓滾滾金干蝦比薩、燻雞絲磨菇、雙層美式臘腸、夏威夷、彩蔬鮮菇等6款可選，把握機會搶吃，提醒該優惠不適用於板橋車站店。