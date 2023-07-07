　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

史上最大杯！超商首賣「巨無霸冰咖啡」　限量65萬杯搶喝

▲▼7-11 CITY CAFE今夏重磅推出900ml CITY CAFE超大咖冰咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11 CITY CAFE今夏重磅推出「CITY CAFE超大咖冰咖啡」，7/10起限量開賣。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

天氣這麼熱，一定要喝冰冰涼涼的飲料！就有超商將開賣「超大咖冰咖啡」，首度開發「特特大杯規格」，900ml美式、拿鐵一杯喝到爽，全台限量65萬杯，可要把握機會搶買。

7-11觀察夏季因高體感溫度，夏季特大杯銷售業績較冬季增加2成，因此7-11宣布，7/10起將率超商通路之先，於6700間門市首度推出CITY CAFE「超大咖冰咖啡」，900ml美式、拿鐵一杯喝個過癮，全台限量開賣65萬杯，售完為止。

▲▼7-11 CITY CAFE今夏重磅推出900ml CITY CAFE超大咖冰咖啡。（圖／7-11提供）

▲900ml美式、拿鐵一杯喝個過癮。

除了容量變成特特大杯規格之外，CITY CAFE「超大咖冰咖啡」也延續品牌精神「在城市探索城事」打造全新杯身，環繞插畫風格搭配特色語錄藝術筆觸，例如「喝完我就是大咖」、「城市在走，咖啡要有」、「探索你的超大咖」等字樣，有趣又可愛。

▲▼必勝客。（圖／業者提供）

▲比薩買1送2。（圖／必勝客提供）

必勝客即日起至7月12日祭出「比薩買1送2」限時優惠，只要於門市外帶1個13吋大比薩就送2個9吋小比薩，最低只要555元就能爽吃，大比薩共有15個經典口味開放任選，小比薩限定日式味噌鮭魚燒、財圓滾滾金干蝦比薩、燻雞絲磨菇、雙層美式臘腸、夏威夷、彩蔬鮮菇等6款可選，把握機會搶吃，提醒該優惠不適用於板橋車站店。

ET快訊
Melody婚變「4天前早洩端倪」！
李玟專輯全部下架！　唱片行道歉「不想發死人財」
Melody與富商老公交往3月閃婚！　認「天堂掉人間」
Melody「日子是自己在過」　17年婚姻到盡頭：冷暖自知
快訊／Melody無預警宣布離婚！
公司待10年「送23萬勞力士」　老闆霸氣砸4千萬
快訊／害24人困印度！　旅行社緊急回應

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

HOOK「醬油+X牌煉奶！」刷新百萬粉絲三觀！網友試作嚇瘋：太好吃

今天就買！超商「現泡茶飲買10送10」來了　青茶、紅茶只要18元

全家私品茶炎夏解方喝「鮮露青茶、醇奶茶」消暑！LAIMO聯名杯可愛爆表！

史上最大杯！超商首賣「巨無霸冰咖啡」　限量65萬杯搶喝

網瘋傳「懶人必備，就像餐廳現做」　康寶推出全新「義大利麵醬」樓下全聯就買的到！

東森購物網、EASY SHOP推舒適無痕內衣　購物專家孫沛鹿港LIVE直播秀

15種口味任選！　速食店「9吋比薩買1送1」爽吃到月底

椪柑氣泡美式、牛奶冰沙都有！　超商「6大品項買1送1」限時3天搶

肯德基新推「韓式無骨炸雞」追劇必吃！搭配秘製雙醬限時開賣

超商限量！日本超夯SOU・SOU「新花色周邊」來了　加碼喝聯名飲品

鍾培生技術性擊倒Toyz　嗨喊：說我輸的人在哪？

孫生3比0擊敗小哥哥艾理　狠嗆：台中屁孩我打爆你

《拳上》網紅組合大對決　孫生3：0擊敗小哥哥艾理

李玟洗澡突流血衝出 搶救過程曝光 ｜20230706 ET午間新聞

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

速食店前員工３秒包漢堡　手把手慢速教你怎麼做！

暫代陳建州當PLG臨時執行長　周崇偉被爆KTV熊抱啦啦隊員

甜品店開發「青蛙蛋糕」　整隻帶皮饕客一試成主顧

李玟成首登奧斯卡華人歌手！　出道30年《Di Da Di》超經典

主人對著小烏龜打招呼　牠看見後熱情揮手回禮

HOOK「醬油+X牌煉奶！」刷新百萬粉絲三觀！網友試作嚇瘋：太好吃

今天就買！超商「現泡茶飲買10送10」來了　青茶、紅茶只要18元

全家私品茶炎夏解方喝「鮮露青茶、醇奶茶」消暑！LAIMO聯名杯可愛爆表！

史上最大杯！超商首賣「巨無霸冰咖啡」　限量65萬杯搶喝

網瘋傳「懶人必備，就像餐廳現做」　康寶推出全新「義大利麵醬」樓下全聯就買的到！

東森購物網、EASY SHOP推舒適無痕內衣　購物專家孫沛鹿港LIVE直播秀

15種口味任選！　速食店「9吋比薩買1送1」爽吃到月底

椪柑氣泡美式、牛奶冰沙都有！　超商「6大品項買1送1」限時3天搶

肯德基新推「韓式無骨炸雞」追劇必吃！搭配秘製雙醬限時開賣

超商限量！日本超夯SOU・SOU「新花色周邊」來了　加碼喝聯名飲品

快訊／台版「摩天大樓」！失聯移工逃20樓高鷹架吊臂　驚險畫面曝

夏戀第2夜！盧廣仲壓軸5首歌再加碼　台下盡情揮舞瑩光棒

李玟被爆窒息身亡！　「嘔吐物入肺」二姊：確切死因等法醫

「麟洋配」相隔3個月晉級8強　下一場對決印尼組合是硬戰

快訊／亞運《LOL》中華隊名單公布！「Karsa、FoFo」多位LPL好手入選

遇「褐色動物」受傷趴路中央　動保處教你1秒分辨山羌和水鹿

Melody婚變「4天前早洩端倪」！　承諾會愛自己：女人是有選擇的

HOOK「醬油+X牌煉奶！」刷新百萬粉絲三觀！網友試作嚇瘋：太好吃

年收入2千萬！欠所得稅1969萬躲美國　身價8億男想回台...豪氣繳清

身高172！特斯拉機器人Optimus現身世界AI大會　可單手舉鋼琴

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

消費熱門新聞

超商重磅開賣「59元國民便當」

錯過等明年！《中華電信生活節》網路門市年度最大優惠首登場　一次滿足所有需求

速食店「比薩買1送2」爽吃12天

超商今天「美式、拿鐵買6送6」！

超商開賣「巨無霸冰咖啡」限量65萬杯

KKLife料理食品開啟味蕾旅遊食刻

肯德基限時開賣「韓式無骨炸雞」

速食店9吋比薩買1送1爽吃到月底

超商「6大品項買1送1」限時3天搶

這杯很濃！超商限定開賣「芋頭牛奶」

「棒棒堂」小煜結婚了

放大6倍！超商開賣「巨無霸多多綠」

有思樂冰！桃園最新超商門市7/10開幕

超商獨家賣「迪士尼100周年限量福袋」

更多熱門

相關新聞

4人同行1人免費！夏天吃火鍋享優惠

4人同行1人免費！夏天吃火鍋享優惠

夏天吃火鍋享優惠！復興空廚旗下餐飲品牌「肉大人」即日起推出夏日優惠活動，周一至周五11:30~14:00時段午間套餐4人同行1人免費，點套餐即贈飯後甜品「米腸冰」每日限量供應。另外，這一鍋皇室秘藏鍋物則是推出高溫優惠，只要氣溫越高，折扣越多。

台南最美8層樓冰店首創提燈籠入埕

台南最美8層樓冰店首創提燈籠入埕

唐綺陽、阿翰對決冰咖啡創意特調

唐綺陽、阿翰對決冰咖啡創意特調

大葉高島屋引進2人氣餐廳

大葉高島屋引進2人氣餐廳

關鍵字：

美食雲超商新品超商美食咖啡

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Melody宣布離婚！　斷開17年尪「3點差距成主因」

即／澎湖后宮私廚遭砸店！曾掛合照惹怒高捷

打房獎金1000萬　「全民檢舉達人」來了！

李玟2繼女傳註銷IG　全面神隱

姊姊一周前早發現李玟反常！「突然改變」：覺得不對勁

李玟老公發訃聞　二姊澄清：不是我準備的

獨／自爆酒駕　陳志強公共危險代價曝

好市多養樂多「40瓶87元」　一堆客人卻不買

旅行社訂錯機票「整團24人困印度」　領隊1舉動惹怒全場

《中國好聲音》3人驟逝！

黃國昌菜園變停車場惹議　承租人發聲

《黑澀會》鄭靚歆整復反變重傷！　「成半殘廢」媽媽氣炸

李玟遺產瘋傳40億台幣！　二姊親回遺產繼承

謝春德遭控性侵13歲乾女兒　急喊3個字

回家發現陌生人亂停車　屋主1招反制

更多

最夯影音

更多
鍾培生技術性擊倒Toyz　嗨喊：說我輸的人在哪？

鍾培生技術性擊倒Toyz　嗨喊：說我輸的人在哪？
孫生3比0擊敗小哥哥艾理　狠嗆：台中屁孩我打爆你

孫生3比0擊敗小哥哥艾理　狠嗆：台中屁孩我打爆你

《拳上》網紅組合大對決　孫生3：0擊敗小哥哥艾理

《拳上》網紅組合大對決　孫生3：0擊敗小哥哥艾理

李玟洗澡突流血衝出 搶救過程曝光 ｜20230706 ET午間新聞

李玟洗澡突流血衝出 搶救過程曝光 ｜20230706 ET午間新聞

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面